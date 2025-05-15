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Genç Kadınları Görünce Nasihat Vermek İsteyen Teyzenin “Erkeklere Güvenmeyin” Konuşması Viral Oldu

Genç Kadınları Görünce Nasihat Vermek İsteyen Teyzenin “Erkeklere Güvenmeyin” Konuşması Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 09:32

İçerik Devam Ediyor

@eda_guer adlı TikTok kullanıcısı, kız arkadaşlarıyla yürürken karşılaştıkları tatlı bir teyzeyle yaşadıkları diyaloğu paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Teyzemiz genç kadınları görünce önce güzelliklerini övmüş, ardından ise erkeklere güvenmemeleri için bir nasihat konuşması yapmıştı. Erken yaşta evlenilmemesi gerektiğini de dile getirmişti. Teyzemizin o anlarına beğeniler yağdı. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

İzleyiciler video karşısında “Tam bir İstanbul hanımefendisi” yorumları yaptılar.

İzleyiciler video karşısında “Tam bir İstanbul hanımefendisi” yorumları yaptılar.

Teyzemize hak verenler de vardı, hak vermeyenler de. Herkesin kendi bileceği iş olsa da tecrübeyi yok saymak istemeyenler teyzemizin sözlerine katıldı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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