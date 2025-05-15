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Bir İçerik Üreticisi Suudi Arabistan’da Ülkelerin Simgeleriyle İnşa Edildiği Tema Parktan Görüntüler Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Suudi Arabistan’da Ülkelerin Simgeleriyle İnşa Edildiği Tema Parktan Görüntüler Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 11:50

İçerik Devam Ediyor

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde açılan tema park ilgi görmeye devam ediyor. Popüler ülkelerin simgelerinin minyatür olarak inşa edilmesiyle dikkat çeken tema parkı gezen bir hostes de o anları kayda alarak sosyal medyada yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Özellikle de parkın Türkiye bölümünün benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Tema park ilk yapıldığı zaman sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Tema park ilk yapıldığı zaman sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Galata Kulesi’ni çalmışlar” şeklinde söylentiler yayılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra buranın bir konsept olduğu anlaşılmıştı. Turister için sevilen bir yer olan Suudi Arabistan’da artık birkaç ülkeyi temsilen gezmek ve görmek mümkündü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

mısır eksik olmuş....sürekli etrafınızı sarıp tuhaf şeyler satmaya çalışan dayılar ekleselerdi

oğlum şemistan

Kanka öyle negatif bir şey bulamazsan, göremezsen ölürsün dimi