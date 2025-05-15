Bir İçerik Üreticisi Suudi Arabistan’da Ülkelerin Simgeleriyle İnşa Edildiği Tema Parktan Görüntüler Paylaştı

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde açılan tema park ilgi görmeye devam ediyor. Popüler ülkelerin simgelerinin minyatür olarak inşa edilmesiyle dikkat çeken tema parkı gezen bir hostes de o anları kayda alarak sosyal medyada yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Özellikle de parkın Türkiye bölümünün benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Tema park ilk yapıldığı zaman sosyal medyada epey konuşulmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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mısır eksik olmuş....sürekli etrafınızı sarıp tuhaf şeyler satmaya çalışan dayılar ekleselerdi
Kanka öyle negatif bir şey bulamazsan, göremezsen ölürsün dimi