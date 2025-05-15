Bir İçerik Üreticisi Suudi Arabistan’da Ülkelerin Simgeleriyle İnşa Edildiği Tema Parktan Görüntüler Paylaştı

“Galata Kulesi’ni çalmışlar” şeklinde söylentiler yayılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra buranın bir konsept olduğu anlaşılmıştı. Turister için sevilen bir yer olan Suudi Arabistan’da artık birkaç ülkeyi temsilen gezmek ve görmek mümkündü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!