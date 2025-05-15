İsveç’te Yaşayan Bir Türk Orada Ülkemize Kıyasla İlginç Bulduğu Kültür Farklılıklarını Sıraladı

Yurt dışına taşınan Türklerin ilgili ülkelerde garipsediği yaşam tarzlarını anlattıkları videolarına sosyal medyada sıkça rastlıyoruz. 5 yıldır İsveç’te yaşayan bir Türk de bu konseptte bir video paylaşımı yaptı. “İsveç’te yaşadığım kültür farklılıkları” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu.
Türkiye’den sonra ilginç gelenler ise babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, toplu taşıma kuralları, kar kış demeden spor yapanlardı. Gelin bir de kendisinden dinleyelim!
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Her ülkenin yaşam tarzı birçok sebepten dolayı değişkenlik gösteriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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