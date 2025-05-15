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İsveç’te Yaşayan Bir Türk Orada Ülkemize Kıyasla İlginç Bulduğu Kültür Farklılıklarını Sıraladı

İsveç’te Yaşayan Bir Türk Orada Ülkemize Kıyasla İlginç Bulduğu Kültür Farklılıklarını Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 11:14

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Yurt dışına taşınan Türklerin ilgili ülkelerde garipsediği yaşam tarzlarını anlattıkları videolarına sosyal medyada sıkça rastlıyoruz. 5 yıldır İsveç’te yaşayan bir Türk de bu konseptte bir video paylaşımı yaptı. “İsveç’te yaşadığım kültür farklılıkları” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. 

Türkiye’den sonra ilginç gelenler ise babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, toplu taşıma kuralları, kar kış demeden spor yapanlardı. Gelin bir de kendisinden dinleyelim!

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Her ülkenin yaşam tarzı birçok sebepten dolayı değişkenlik gösteriyor.

Her ülkenin yaşam tarzı birçok sebepten dolayı değişkenlik gösteriyor.

Kimi ülke bu konuda övgüleri topluyor, kimi ülke ise “bu hayat mı” dedirtiyor. İsveç de yaşam kalitesinin yüksek oluşuyla övgüyü toplayanlar tarafında yer alıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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