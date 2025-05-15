Türk Gezginin Fenerbahçeli Olduğunu Duyan Arjantinlilerin İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Viral Oldu

@0zturkmert adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mert Öztürk adlı gezgin, dünyanın dört bir yanından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Mert Öztürk şimdiyse Arjantin’den bir paylaşımıyla sosyal mecralarda viral oldu. Arjantin’de karşılaştığı bir yerli ile sohbeti dikkat çekmişti. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Mert Öztürk karşısında yerli adam diğer takımlara küfür etmeye başlamasıyla adeta şoke etti. Gelin detaylara geçelim.