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Türk Gezginin Fenerbahçeli Olduğunu Duyan Arjantinlilerin İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Türk Gezginin Fenerbahçeli Olduğunu Duyan Arjantinlilerin İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 13:02

İçerik Devam Ediyor

@0zturkmert adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mert Öztürk adlı gezgin, dünyanın dört bir yanından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Mert Öztürk şimdiyse Arjantin’den bir paylaşımıyla sosyal mecralarda viral oldu. Arjantin’de karşılaştığı bir yerli ile sohbeti dikkat çekmişti. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Mert Öztürk karşısında yerli adam diğer takımlara küfür etmeye başlamasıyla adeta şoke etti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Gezgin de duydukları karşısında şaşıp kalmıştı.

Gezgin de duydukları karşısında şaşıp kalmıştı.

Paylaşıma ise şu notu düştü: 

“Boca Juniors taraftarı Fenerbahçe’yi seviyor sanırım. Belki renklerden dolayı olabilir. Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı niye bu kadar öfkeli onu anlamadım tabi.“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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