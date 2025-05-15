Annesi Çilekten Yemesin Diye Tadının Kötü Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Tatlı Kız Güldürdü

@selennkns adlı TikTok kullanıcısı kızıyla yaptığı bir video paylaşımıyla beğenileri topladı. Tatlı kız çileğini öylesine iştahlı bir şekilde yiyordu ki, annesine bir tane bile vermek istemiyordu. Bu sebeple çileğin acı olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ancak öylesine tatlıydı ki onu izlerken pamuk gibi olduk. Gelin bir de birlikte izleyelim!