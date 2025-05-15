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Annesi Çilekten Yemesin Diye Tadının Kötü Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Tatlı Kız Güldürdü

Annesi Çilekten Yemesin Diye Tadının Kötü Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Tatlı Kız Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 15:40

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@selennkns adlı TikTok kullanıcısı kızıyla yaptığı bir video paylaşımıyla beğenileri topladı. Tatlı kız çileğini öylesine iştahlı bir şekilde yiyordu ki, annesine bir tane bile vermek istemiyordu. Bu sebeple çileğin acı olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ancak öylesine tatlıydı ki onu izlerken pamuk gibi olduk. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Tatlı kızın çabaları karşısında açıkçası biz ikna olduk.

Tatlı kızın çabaları karşısında açıkçası biz ikna olduk.

Annesi de ikna olmuş gibiydi. Zaten çileğini almaya gönlümüz el vermezdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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