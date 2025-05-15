Görüntülü Konuşurken Arkasında Duran Oğlunu Fark Etmeyen Babaya Yapılan Sürpriz İçinizi Isıtacak!

Yurt dışında yaşayan ve ailesini bir süredir göremeyen genç adam, babasına sürpriz yaptığı anlarla sosyal medyada viral oldu. Genç adam babasını görüntülü aramış ve arkasına yerleşmişti. Konuşma esnasında babası bir türlü onu fark etmeyince ise tam anlamıyla bir sürpriz yaşanmıştı. Sonunda oğlunu gören adamın yaşadığı sevinç paha biçilemezdi. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Çocukların ailelerine yaptığı sürprizler sosyal medyanın en sevilenlerinden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ulan böyle babamız olmadı ki amk...
Babanızı mutlu etmek bu kadar basit , onlar sizin aşçınız hizmetçiniz değil , onun kanatları altında olup onları yok saymak omurgasızlığını yapmayın, anlaşam... Devamını Gör