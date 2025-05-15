onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Görüntülü Konuşurken Arkasında Duran Oğlunu Fark Etmeyen Babaya Yapılan Sürpriz İçinizi Isıtacak!

Görüntülü Konuşurken Arkasında Duran Oğlunu Fark Etmeyen Babaya Yapılan Sürpriz İçinizi Isıtacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 14:41

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşayan ve ailesini bir süredir göremeyen genç adam, babasına sürpriz yaptığı anlarla sosyal medyada viral oldu. Genç adam babasını görüntülü aramış ve arkasına yerleşmişti. Konuşma esnasında babası bir türlü onu fark etmeyince ise tam anlamıyla bir sürpriz yaşanmıştı. Sonunda oğlunu gören adamın yaşadığı sevinç paha biçilemezdi. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Çocukların ailelerine yaptığı sürprizler sosyal medyanın en sevilenlerinden.

Çocukların ailelerine yaptığı sürprizler sosyal medyanın en sevilenlerinden.

Özellikle TikTok’ta bu tip sürpriz videolarıyla sıkça rastlaşıyoruz. Aileden, doğup büyünen şehirden, dostlardan uzak yaşamanın zorluğunu bilen bilir. Belki de saf duygusallığı ve sevgiyi görebildiğimiz için bu videoları tebessümlerle izliyoruzdur. 🩷

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
sexus severus

ulan böyle babamız olmadı ki amk...

hepdobra

Babanızı mutlu etmek bu kadar basit , onlar sizin aşçınız hizmetçiniz değil , onun kanatları altında olup onları yok saymak omurgasızlığını yapmayın, anlaşam... Devamını Gör