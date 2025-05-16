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Sağlık Bakanlığı’nın “Fazla Kilolular Tespit Edilecek” Uygulamasına İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi

Sağlık Bakanlığı’nın “Fazla Kilolular Tespit Edilecek” Uygulamasına İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 09:36

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Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı “fazla kiloluların tespit edileceğine” dair bir açıklama yapmıştı. Çok vakit geçmeden meydanlarda stantlar kuruldu ve vatandaşların boy-kilosu ölçülmeye başlandı. Ancak bu yeni uygulamanın duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada mizaha konu olması an meselesi oldu. Twitter’da goygoyu sürerken içerik üreticileri de nasibini aldı. @benarslann adlı içerik üreticisi parodi videosu çekerek kahkahaları topladı.

Detaylardan bu haberimizde bahsetmiştik 👇

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İşte parodi video 👇

Vatandaşların boy ve kilolaların ölçümü meydanlarda devam ediyor.

Vatandaşların boy ve kilolaların ölçümü meydanlarda devam ediyor.

Kilosu fazla bulunanlar ise Sağlık Merkezleri’ne yönlendiriliyor. Ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip süreci hizmeti sunuluyor. Ancak goygoyseverlerin akıllarına birbirinden yaratıcı espriler geldiği için bir süre daha bu konuyu sosyal medyada görecek gibiyiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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