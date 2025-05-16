Sağlık Bakanlığı’nın “Fazla Kilolular Tespit Edilecek” Uygulamasına İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı “fazla kiloluların tespit edileceğine” dair bir açıklama yapmıştı. Çok vakit geçmeden meydanlarda stantlar kuruldu ve vatandaşların boy-kilosu ölçülmeye başlandı. Ancak bu yeni uygulamanın duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada mizaha konu olması an meselesi oldu. Twitter’da goygoyu sürerken içerik üreticileri de nasibini aldı. @benarslann adlı içerik üreticisi parodi videosu çekerek kahkahaları topladı.