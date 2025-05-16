Zonguldak’ta Üniversite Şenliğinde Öğrencilere Eşlik Ederek Dans Eden Güvenlik Görevlisi İçimizi Isıttı!

Havalar ısınmaya başlamışken üniversitelerde de bahar şenlikleri başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de bahar şenliği düzenledi. Öğrenciler şenlikten görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Okulun güvenlik görevlisinin de öğrencilere eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardığı anlar gülümsetti. Güvenlik görevlisi abimiz birçok gençten daha yüksek bir enerjiye sahip olmasıyla geceye damga vurmuştu. İçimizi ısıtan o anlara gelin birlikte bakalım!