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Zonguldak’ta Üniversite Şenliğinde Öğrencilere Eşlik Ederek Dans Eden Güvenlik Görevlisi İçimizi Isıttı!

Zonguldak’ta Üniversite Şenliğinde Öğrencilere Eşlik Ederek Dans Eden Güvenlik Görevlisi İçimizi Isıttı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 10:47

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Havalar ısınmaya başlamışken üniversitelerde de bahar şenlikleri başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de bahar şenliği düzenledi. Öğrenciler şenlikten görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Okulun güvenlik görevlisinin de öğrencilere eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardığı anlar gülümsetti. Güvenlik görevlisi abimiz birçok gençten daha yüksek bir enerjiye sahip olmasıyla geceye damga vurmuştu. İçimizi ısıtan o anlara gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

@furkanrenc1 adlı TikTok kullanıcısı paylaşımı yapmasıyla etkileşimleri topladı.

@furkanrenc1 adlı TikTok kullanıcısı paylaşımı yapmasıyla etkileşimleri topladı.

Kısa sürede beğenilerle buluşan videoya güzel yorumlar da eşlik etti. Yaş fark etmeksizin söz konusu eğlenmek olunca hakkını verenlere bayılıyoruz! Böylesine güzel ve pozitif anların çoğalması dileğiyle 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ahmetkeser18

şenliklerde verilen bedava içkiyi fazla kaçırmıştır sayın abimiz…🤗