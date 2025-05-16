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Polis Ekipleri Yoğun Uyuşturucu Kokusu Gelen Araçtaki Gizli Bölmeyi Bularak Düzeneği Paylaştı

Polis Ekipleri Yoğun Uyuşturucu Kokusu Gelen Araçtaki Gizli Bölmeyi Bularak Düzeneği Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 11:52

İstanbul’da Alibeyköy’de polis ekipleri bir araçtan gelen yoğun uyuşturucu kokusu sebebiyle arama yaparak gizli bir bölme buldu. Aracın arka koltuğuna yapılan düzenekte uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirildi. O anlar anbean kaydedilirken hazırlanan düzeneğin nasıl çalıştığı da ifşa edildi. 

Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Asayiş Berkemal

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İşte o anlar 👇

İlgili araç gece saatlerinde gerçekleşen bir çevirme esnasında koku sebebiyle aranmıştı.

İlgili araç gece saatlerinde gerçekleşen bir çevirme esnasında koku sebebiyle aranmıştı.

Son zamanlarda araçlarda birçok gizli bölme tespit ediliyor. Polis ekiplerinin çalışmaları ve ihbarlar sonucu gizli bölmeler bir bir ifşa ediliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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