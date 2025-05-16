Polis Ekipleri Yoğun Uyuşturucu Kokusu Gelen Araçtaki Gizli Bölmeyi Bularak Düzeneği Paylaştı

İstanbul’da Alibeyköy’de polis ekipleri bir araçtan gelen yoğun uyuşturucu kokusu sebebiyle arama yaparak gizli bir bölme buldu. Aracın arka koltuğuna yapılan düzenekte uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirildi. O anlar anbean kaydedilirken hazırlanan düzeneğin nasıl çalıştığı da ifşa edildi.

Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Asayiş Berkemal