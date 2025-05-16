Polis Ekipleri Yoğun Uyuşturucu Kokusu Gelen Araçtaki Gizli Bölmeyi Bularak Düzeneği Paylaştı
İstanbul’da Alibeyköy’de polis ekipleri bir araçtan gelen yoğun uyuşturucu kokusu sebebiyle arama yaparak gizli bir bölme buldu. Aracın arka koltuğuna yapılan düzenekte uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirildi. O anlar anbean kaydedilirken hazırlanan düzeneğin nasıl çalıştığı da ifşa edildi.
Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Asayiş Berkemal
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İlgili araç gece saatlerinde gerçekleşen bir çevirme esnasında koku sebebiyle aranmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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