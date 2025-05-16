İstanbul’da Olanlar Dikkat! İstanbul’a Bugün Çamur Yağacak

İstanbul'da öğle saat 12.00 ile akşam 18.00 arasında etkili olması beklenen sağanak yağışların zaman zaman gök gürültülü olacağı ifade edildi. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısı için toz taşınımı uyarısı da geldi. Libya üzerinden gelmesi beklenen yoğun toz bulutu, cuma günü öğle saatlerinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Havanın kalitesini düşürecek olan toz taşınımı nedeniyle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken önlem almaları öneriliyor.

Meteoroloji raporuna göre rüzgar da birçok bölgede etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı açıklamada vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği belirtilirken; kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması istendi.