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İstanbul’da Olanlar Dikkat! İstanbul’a Bugün Çamur Yağacak

İstanbul’da Olanlar Dikkat! İstanbul’a Bugün Çamur Yağacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs Cuma raporunda yer alan bilgilere göre; Libya üzerinden Türkiye’ye yoğun toz taşınımı ve gün boyu sağanak yağış bekleniyor. Havanın kalitesini düşürecek olan toz taşınımı nedeniyle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken önlem almaları öneriliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Mayıs Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Mayıs Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

İstanbul'da öğle saat 12.00 ile akşam 18.00 arasında etkili olması beklenen sağanak yağışların zaman zaman gök gürültülü olacağı ifade edildi. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısı için toz taşınımı uyarısı da geldi. Libya üzerinden gelmesi beklenen yoğun toz bulutu, cuma günü öğle saatlerinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Havanın kalitesini düşürecek olan toz taşınımı nedeniyle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken önlem almaları öneriliyor.

Meteoroloji raporuna göre rüzgar da birçok bölgede etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı açıklamada vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği belirtilirken; kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması istendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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