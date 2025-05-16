Alanya’da Denetlenen Turistik Bir İşletme Mutfağın Hijyensizliğiyle Gündem Oldu

Zabıta ekipleri Alanya’da turistik bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. İşletmenin mutfak bölümünden kayda alınan görüntüler karşısında izleyicilerin dili tutuldu. Bulaşıklar birikmiş, çöpler taşmış halde bekliyordu. Yemek kalıntıları ve yağ lekeleri de dikkat çekti. Tepki toplayan görüntüler karşısında vatandaşlar “dışarıdan yemek yenmez” sözlerini bir kez daha kullandı.
Gelin detaylara geçelim!
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Alanya turizm denince akla gelen ilk lokasyonlardan.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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