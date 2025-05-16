onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Alanya’da Denetlenen Turistik Bir İşletme Mutfağın Hijyensizliğiyle Gündem Oldu

Alanya’da Denetlenen Turistik Bir İşletme Mutfağın Hijyensizliğiyle Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

Zabıta ekipleri Alanya’da turistik bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. İşletmenin mutfak bölümünden kayda alınan görüntüler karşısında izleyicilerin dili tutuldu. Bulaşıklar birikmiş, çöpler taşmış halde bekliyordu. Yemek kalıntıları ve yağ lekeleri de dikkat çekti. Tepki toplayan görüntüler karşısında vatandaşlar “dışarıdan yemek yenmez” sözlerini bir kez daha kullandı. 

Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Alanya turizm denince akla gelen ilk lokasyonlardan.

Alanya turizm denince akla gelen ilk lokasyonlardan.

Ancak ilgili işletmenin görüntüleri “Hindistan’a döndük” dedirtti. Hijyen ortamı terk etmişti… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın