Alanya’da Denetlenen Turistik Bir İşletme Mutfağın Hijyensizliğiyle Gündem Oldu

Zabıta ekipleri Alanya’da turistik bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. İşletmenin mutfak bölümünden kayda alınan görüntüler karşısında izleyicilerin dili tutuldu. Bulaşıklar birikmiş, çöpler taşmış halde bekliyordu. Yemek kalıntıları ve yağ lekeleri de dikkat çekti. Tepki toplayan görüntüler karşısında vatandaşlar “dışarıdan yemek yenmez” sözlerini bir kez daha kullandı.

Gelin detaylara geçelim!