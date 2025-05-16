onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Kulübünü Türk Bir Teknik Direktöre Emanet Etmeye Hazırlanıyor

Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Kulübünü Türk Bir Teknik Direktöre Emanet Etmeye Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 17:34

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'yi yeni sezonda Premier Lig’e taşıma hedefiyle iddialı bir yapılanmaya gitmek istiyor. Bu doğrultuda takımın başına Türk bir teknik direktör getirme planları yapıyor. Ilıcalı, hem Türk futbol kültürünü İngiltere'ye taşımak hem de üst lige çıkmak için yeni bir futbol anlayışı kurmak istiyor. Teknik direktör adayları arasında genç ve vizyoner isimler ön planda yer alıyor. Bu adaylardan öne çıkan ise Emre Belözoğlu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, Hull City ile yeni hedeflerin peşinde.

Acun Ilıcalı, Hull City ile yeni hedeflerin peşinde.

Acun Ilıcalı'nın Chamiponship'ten satın aldığı Hull City ile bağı her geçen gün artıyor. Taraftarlarla iyi ilişkiler kuran Ilıcalı, bu sezonu unutturarak gelecek sezon daha iddialı bir takım kurma planları yapıyor. Bunun için de ilk seçeneği teknik direktör değişikliği olması planlanıyor.

Aklındaki ismi İngilizler yazdı.

Aklındaki ismi İngilizler yazdı.

İngiltere'de Hull City taraftarlarının yakından takip ettiği HullLive sitesi Acun Ilıcalı'nın gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Türk bir ismi oturtacağını yazdı. Bu isim için ön plana çıkan isminse Emre Belözoğlu olduğu iddia edildi.

İkilinin arası oldukça iyi.

İkilinin arası oldukça iyi.

Acun Ilıcalı'nın futbolculuk günlerinden bu yana yakın ilişki kurduğu Emre Belözoğlu ile bağı hiç kopmadı. 

Bugünlerde Antalyaspor teknik direktörü olan Belözoğlu'nun bu göreve getirilmesi halinde ikilinin dostluğu bir adım öteye geçecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
niyazi özaltaylı

averajla lig de kalınca kesin çözümü bulmuş