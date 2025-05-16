Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Kulübünü Türk Bir Teknik Direktöre Emanet Etmeye Hazırlanıyor

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'yi yeni sezonda Premier Lig’e taşıma hedefiyle iddialı bir yapılanmaya gitmek istiyor. Bu doğrultuda takımın başına Türk bir teknik direktör getirme planları yapıyor. Ilıcalı, hem Türk futbol kültürünü İngiltere'ye taşımak hem de üst lige çıkmak için yeni bir futbol anlayışı kurmak istiyor. Teknik direktör adayları arasında genç ve vizyoner isimler ön planda yer alıyor. Bu adaylardan öne çıkan ise Emre Belözoğlu...