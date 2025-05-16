Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Kulübünü Türk Bir Teknik Direktöre Emanet Etmeye Hazırlanıyor
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'yi yeni sezonda Premier Lig’e taşıma hedefiyle iddialı bir yapılanmaya gitmek istiyor. Bu doğrultuda takımın başına Türk bir teknik direktör getirme planları yapıyor. Ilıcalı, hem Türk futbol kültürünü İngiltere'ye taşımak hem de üst lige çıkmak için yeni bir futbol anlayışı kurmak istiyor. Teknik direktör adayları arasında genç ve vizyoner isimler ön planda yer alıyor. Bu adaylardan öne çıkan ise Emre Belözoğlu...
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Acun Ilıcalı, Hull City ile yeni hedeflerin peşinde.
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Aklındaki ismi İngilizler yazdı.
İkilinin arası oldukça iyi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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averajla lig de kalınca kesin çözümü bulmuş