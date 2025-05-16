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Fenerbahçe Seçime Gidiyor: Ali Koç Seçim Kararı Aldı, Yeniden Aday Olacak!

Fenerbahçe Seçime Gidiyor: Ali Koç Seçim Kararı Aldı, Yeniden Aday Olacak!

Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 10:46

Fenerbahçe Kulübü bir kez daha başkanlık seçimine gidiyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 7 yıldır futbolda kazanılamayan şampiyonluk sebebiyle ‘seçime git’ baskılarına karşılık son kararını verdi. Oda TV’nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçime gidiyor, mevcut başkan Ali Koç da güven oyu tazelemek için yeniden aday olacak.

Kaynak: https://www.odatv.com/spor/fenerbahce...
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Ali Koç, imza kampanyası ve ‘seçime git’ baskılarına karşılık verdi.

Ali Koç, imza kampanyası ve ‘seçime git’ baskılarına karşılık verdi.

Ali Koç döneminde 7 yıldır futbolda başarı kazanılamaması sonrası camia içinde istifa sesleri haftalardır yükseliyor. Son olarak da Ali Koç’un seçim kararı alması için başlatılan imza kampanyası, Hakan Bilal Kutlualp’in başkan adaylığını açıklaması, son olarak da dün eski yönetici Mahmut Uslu’nun açıklamaları sarı-lacivertli kulübün yönetiminde karşılık buldu.

Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor.

Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor.

Oda TV’nin özel haberine göre; yapılan baskılara dayanamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçim kararı aldı. Ancak Ali Koç bırakmayacak, güven oyu tazelemek için yeniden başkanlığa aday olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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