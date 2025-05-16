Fenerbahçe Seçime Gidiyor: Ali Koç Seçim Kararı Aldı, Yeniden Aday Olacak!
Kaynak: https://www.odatv.com/spor/fenerbahce...
Fenerbahçe Kulübü bir kez daha başkanlık seçimine gidiyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 7 yıldır futbolda kazanılamayan şampiyonluk sebebiyle ‘seçime git’ baskılarına karşılık son kararını verdi. Oda TV’nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçime gidiyor, mevcut başkan Ali Koç da güven oyu tazelemek için yeniden aday olacak.
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Ali Koç, imza kampanyası ve ‘seçime git’ baskılarına karşılık verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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