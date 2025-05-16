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TFF'nin 3.Lig'deki Yaş Sınırı İsyan Çıkardı

TFF'nin 3.Lig'deki Yaş Sınırı İsyan Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 18:36

TFF’nin yeni kararıyla birlikte 3. Lig kulüpleri, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek. Bu düzenleme, 25 yaş üstü futbolcuların çoğunun dışarda kalmasına neden olacak. Karar, özellikle profesyonel kariyerini bu ligde sürdüren tecrübeli oyuncular için ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Futbolcular, bu sınırlamayı büyük bir hak ihlali olarak değerlendiriyor.

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TFF'nin 3.Lig için aldığı karar tepki çekti.

TFF'nin 3.Lig için aldığı karar tepki çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligleri yakından ilgilendiren tartışmalı bir karara daha imza attı. 2025-2026 sezonu itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre, kulüpler kadrolarında 31 Aralık 2000 ve öncesi doğumlu en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek. Bu düzenleme, özellikle 25 yaş üstü oyuncuların profesyonel kariyerlerini sürdürmesini zorlaştıracağı gerekçesiyle büyük tepki topladı. Kulüpler ve futbolcular kararın geri çekilmesini talep ederken, uygulamanın sahada da protesto edilmesi gündemde.

Futbolcular derneğinden açıklama geldi.

Futbolcular derneğinden açıklama geldi.

Futbolcular bu kararı, 3.Lig play-off maçlarında 1 dakika hareketsiz kalarak protesto edecek. Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de bir açıklama yayımladı:

‘‘Bilindiği üzere TFF’den yapılan son açıklamada, 3. Lig’de kulüplerin, önümüzdeki sezon kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu oyuncu bulundurma sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Futbolu değerli kılan kulüplerdir ancak futbolcu olmadan futbol oynanamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, bu alınan karar özellikle 3. Lig’de oynayan futbolcu kardeşlerimizin hayatını maddi ve manevi olarak çok etkileyecektir. Verilen kararın yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Futbolda yaş sınırı olmamalı.’’

Süper Lig futbolcularından ve milli yıldızlardan da destek geldi.

Süper Lig futbolcularından ve milli yıldızlardan da destek geldi.

Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci, Yunus Akgün, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim bu karara tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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