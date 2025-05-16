TFF'nin 3.Lig'deki Yaş Sınırı İsyan Çıkardı

Futbolcular bu kararı, 3.Lig play-off maçlarında 1 dakika hareketsiz kalarak protesto edecek. Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de bir açıklama yayımladı:

‘‘Bilindiği üzere TFF’den yapılan son açıklamada, 3. Lig’de kulüplerin, önümüzdeki sezon kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu oyuncu bulundurma sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Futbolu değerli kılan kulüplerdir ancak futbolcu olmadan futbol oynanamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, bu alınan karar özellikle 3. Lig’de oynayan futbolcu kardeşlerimizin hayatını maddi ve manevi olarak çok etkileyecektir. Verilen kararın yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Futbolda yaş sınırı olmamalı.’’