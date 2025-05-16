TFF'nin 3.Lig'deki Yaş Sınırı İsyan Çıkardı
TFF’nin yeni kararıyla birlikte 3. Lig kulüpleri, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek. Bu düzenleme, 25 yaş üstü futbolcuların çoğunun dışarda kalmasına neden olacak. Karar, özellikle profesyonel kariyerini bu ligde sürdüren tecrübeli oyuncular için ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Futbolcular, bu sınırlamayı büyük bir hak ihlali olarak değerlendiriyor.
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TFF'nin 3.Lig için aldığı karar tepki çekti.
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Futbolcular derneğinden açıklama geldi.
Süper Lig futbolcularından ve milli yıldızlardan da destek geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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