Mostafa Mohamed'in Homofobi Karşıtı Kampanyaya Katılmaması Fransa'yı Karıştırdı

Instagram hesabından bir açıklama yapan 26 yaşındaki golcü, kararı tamamen kişisel nedenlere dayandırdı:

'Montpellier maçında forma giymeyeceğim. Herkesin kendi hikayesi, kültürü ve hassasiyetleri vardır. Birlikte yaşamak, bu çeşitliliğin kişiden kişiye farklı şekillerde ifade edilebileceğini kabul etmek demektir.

Karşılıklı saygıya inanıyorum. Hem birbirimize hem de kendimize ve inançlarımıza duyduğumuz saygı. Kendi adıma, kökenlerim ve inancımla bağlantılı bazı derin değerler, bu kampanyaya katılmamı zorlaştırıyor.

Sadece beni ben yapan değerlere sadık kalıyorum. Umarım bu karar olgunluk ve anlayışla karşılanır.'