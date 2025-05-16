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Mostafa Mohamed'in Homofobi Karşıtı Kampanyaya Katılmaması Fransa'yı Karıştırdı

Mostafa Mohamed'in Homofobi Karşıtı Kampanyaya Katılmaması Fransa'yı Karıştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 20:04

Mısır Milli Takımı ve Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem olan bir kararla yeniden tartışma konusu oldu. Kulübünün destek verdiği homofobi karşıtı kampanyaya katılmayan Mohamed’in bu tavrı kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Oyuncunun kararının ardından sosyal medya ve basında yoğun yorumlar yapıldı. 

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Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem oldu.

Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem oldu.

Fransa Ligue 1'de homofobi, transfobi, bifobi karşıtı kampanya gerçekleştirilecek. Bu kampanyaya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Mostafa Mohamed katılmayacağını açıkladı. Bu karar tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan 26 yaşındaki golcü, kararı tamamen kişisel nedenlere dayandırdı:

'Montpellier maçında forma giymeyeceğim. Herkesin kendi hikayesi, kültürü ve hassasiyetleri vardır. Birlikte yaşamak, bu çeşitliliğin kişiden kişiye farklı şekillerde ifade edilebileceğini kabul etmek demektir.

Karşılıklı saygıya inanıyorum. Hem birbirimize hem de kendimize ve inançlarımıza duyduğumuz saygı. Kendi adıma, kökenlerim ve inancımla bağlantılı bazı derin değerler, bu kampanyaya katılmamı zorlaştırıyor.

Sadece beni ben yapan değerlere sadık kalıyorum. Umarım bu karar olgunluk ve anlayışla karşılanır.'

Katılmadığı için daha önce ceza aldı.

Katılmadığı için daha önce ceza aldı.

Geçtiğimiz sezon da benzer bir duruş sergileyen Mostafa Mohamed, homofobi karşıtı haftaya denk gelen maçlarda sahada yer almamıştı. Bu tutumu nedeniyle kulübü tarafından para cezasına çarptırılmış ve söz konusu ceza, ilgili bir hak savunucu derneğe bağışlanmıştı. Fransız basınındaki son haberler, bu sezon da oyuncuya benzer bir yaptırımın uygulanacağını öne sürüyor. Ancak bağışın hangi kuruluşa yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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