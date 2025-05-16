Mostafa Mohamed'in Homofobi Karşıtı Kampanyaya Katılmaması Fransa'yı Karıştırdı
Mısır Milli Takımı ve Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem olan bir kararla yeniden tartışma konusu oldu. Kulübünün destek verdiği homofobi karşıtı kampanyaya katılmayan Mohamed’in bu tavrı kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Oyuncunun kararının ardından sosyal medya ve basında yoğun yorumlar yapıldı.
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Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem oldu.
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Sosyal medyadan açıklama yaptı.
Katılmadığı için daha önce ceza aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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