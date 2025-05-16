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Leeds United Kaptanı Galatasaray Fotoğrafı Paylaştı, Kulüp Açıklama Yaptı

Leeds United Kaptanı Galatasaray Fotoğrafı Paylaştı, Kulüp Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 20:54

Leeds United, futbolcusu Ethan Ampadu’nun eski eşinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu. Ampadu'nun oğlunun Galatasaray forması giymiş bir fotoğrafı Leeds taraftarının tepkisini çekti. Kulüp, gündem olan paylaşımın ardından tepkilere yanıt vermek amacıyla resmi bir tutum sergiledi. Açıklama kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olay, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

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Eski eşi paylaştı, kulüp karıştı.

Eski eşi paylaştı, kulüp karıştı.

İngiltere'de Championship şampiyonu olarak Premier Lig'e yükselen Leeds United'da, küçük bir çocuğun Galatasaray formasıyla yer aldığı bir fotoğraf krize yol açtı. Fotoğraf, oyuncu Ethan Ampadu’nun sosyal medya paylaşımında yer aldı ve kısa sürede tartışma konusu oldu. Kulüp, artan tepkiler üzerine resmi bir açıklama yapma gereği duydu. Bu durum, 2000 yılında İstanbul'da yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği olayları yeniden gündeme taşıdı.

Taraftarların büyük tepkisini çekti.

Taraftarların büyük tepkisini çekti.

Leeds United taraftarları, sosyal medyada yer alan Galatasaray formalı çocuk fotoğrafını, 2000 yılında İstanbul'da yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a karşı bir saygısızlık olarak değerlendirdi. Paylaşımın ardından futbolcu Ethan Ampadu'ya yönelik eleştiriler kısa sürede büyüdü. Artan tepkiler üzerine Leeds United, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak takım kaptanı Ampadu'ya destek verdi.

Kulüp açıklamasıyla konuyu kapattı.

Kulüp açıklamasıyla konuyu kapattı.

İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

'Kulübümüz, Ethan Ampadu'nun oğlunun internette dolaşan fotoğrafının farkındadır.

Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrıldı ve söz konusu görüntüyle ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin trajik kaybının farkındadır ve buna karşı hassastır.

Kulübümüz Ethan'ın kişisel olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyor.

Kaptanımız bu sezon gerek saha içinde gerekse saha dışında bir lider oldu ve kulübe, kulübün tarihine ve daha da önemlisi Leeds camiasına olan bağlılığını gösterdi. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir.

Kulüp bu konuda başka bir yorumda bulunmayacaktır.'

Çocukların annesinden açıklama: Türk'üm.

Çocukların annesinden açıklama: Türk'üm.

Çocukların annesi olan Saara Sa da sosyal medyadan açıklama yayınladı: 

'Türk’üm ve oğlumuz yarı Türk. Galatasaray, ailemizin yıllardır desteklediği takımımız. Çocuğumuzun ebeveynleriyiz ve Ethan fotoğraftan haberdardı. Leeds United futbol kulübünün yalan bir anlatı sunarak yanlış bir açıklama yapmamasını rica ediyorum. İstanbul’da hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı diliyorum.'

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

2000 UEFA Kupası yarı finalinin ilk ayağı öncesinde, 5 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da Galatasaray ve Leeds United taraftarları arasında çıkan olaylar futbol tarihine kara bir leke olarak geçti. Maç öncesi yaşanan arbede sırasında iki Leeds United taraftarı, Galatasaraylılar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak dört kişi cinayet suçundan yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı. İlk karşılaşma İstanbul'da oynanırken, yaşanan şiddet olayları nedeniyle UEFA, rövanşın oynanacağı İngiltere'deki maça Galatasaray taraftarlarının alınmamasına karar verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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