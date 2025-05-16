Leeds United Kaptanı Galatasaray Fotoğrafı Paylaştı, Kulüp Açıklama Yaptı
Leeds United, futbolcusu Ethan Ampadu’nun eski eşinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu. Ampadu'nun oğlunun Galatasaray forması giymiş bir fotoğrafı Leeds taraftarının tepkisini çekti. Kulüp, gündem olan paylaşımın ardından tepkilere yanıt vermek amacıyla resmi bir tutum sergiledi. Açıklama kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olay, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski eşi paylaştı, kulüp karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarların büyük tepkisini çekti.
Kulüp açıklamasıyla konuyu kapattı.
Çocukların annesinden açıklama: Türk'üm.
Neler yaşanmıştı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın