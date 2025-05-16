onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Kongre Kararını Serdar Ali Çelikler Yalanladı

Fenerbahçe'nin Kongre Kararını Serdar Ali Çelikler Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 22:18

Seçim kararıyla ilgili Fenerbahçe'de iddialar dinmiyor. İddialara göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Eylül ayında yapılması planlanan kongreyle ilgili olarak kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. Mevcut Başkan Ali Koç'un, bu seçimde yeniden aday olacağı ifade ediliyordu. 

Ancak Serdar Ali Çelikler bugün bu konuya dair farklı açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de kongre gündemi devam ediyor.

Fenerbahçe'de kongre gündemi devam ediyor.

Ali Koç'a taraftardan gelen kongre baskısı devam ediyor. Muhalefetin kongre için topladığı imzalar devam ediyor. Tam bu esnada sosyal medyada kongre kararı alındığı iddia edildi. Ancak Serdar Ali Çelikler bu haberi yalanladı.

"Böyle bir karar yok"

"Böyle bir karar yok"

Serdar Ali Çelikler, yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe yönetiminin almış olduğu böyle bir karar yok' dedi. 

Çelikler, karar defterine böyle bir kararın işlenmediğini ve bazı yöneticilerin bu konudan haberi dahi olmadığını söyledi.

Çelikler'e göre durum nabız yoklamaktan ibaret.

Çelikler'e göre durum nabız yoklamaktan ibaret.

Serdar Ali Çelikler, 'Sports Digitale'in istihbaratı net olarak doğruydu. Öyle bir karar alınması fikriyatı oluşmuştu. Ama Eylül'de seçim olacak bilgisi sızıp tepki alınca vazgeçtiler' dedi.

"Bazı yöneticiler topun ağzında"

"Bazı yöneticiler topun ağzında"

Serdar Ali Çelikler, hiçbir şekilde seçim kararının öne çıkmadığını söylerken 'Kesin olarak bilinen şu ki birkaç yönetici gerek Galatasaray sempatizanı olmalarından gerekse yönetim kurulundaki fikriyatın dışarı sızmasından ötürü topun ağzında.' açıklaması yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın