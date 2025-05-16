Fenerbahçe'nin Kongre Kararını Serdar Ali Çelikler Yalanladı
Seçim kararıyla ilgili Fenerbahçe'de iddialar dinmiyor. İddialara göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Eylül ayında yapılması planlanan kongreyle ilgili olarak kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. Mevcut Başkan Ali Koç'un, bu seçimde yeniden aday olacağı ifade ediliyordu.
Ancak Serdar Ali Çelikler bugün bu konuya dair farklı açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'de kongre gündemi devam ediyor.
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"Böyle bir karar yok"
Çelikler'e göre durum nabız yoklamaktan ibaret.
"Bazı yöneticiler topun ağzında"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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