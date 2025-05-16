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Fenerbahçe'nin ABB FOMGET ile İlgili Etik Kuruluna Başvurusu Sonuçlandı

Fenerbahçe'nin ABB FOMGET ile İlgili Etik Kuruluna Başvurusu Sonuçlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 23:05

Fenerbahçe, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET'in bazı maç sonuçlarının olağan dışı olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine TFF, ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1 ve Çekmeköy'ü 19-0 mağlup ettiği karşılaşmaları Etik Kurulu'na sevk etti . Sevk sonucu bugün alınan kararla açıklandı.

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ABB FOMGET etik kuruluna sevk edilmişti.

ABB FOMGET etik kuruluna sevk edilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde araştırma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu kararını açıkladı. Fenerbahçe, özellikle iki maç için başvuru yapmıştı.

Etik kurulu şampiyonluğu tescilledi.

Etik kurulu şampiyonluğu tescilledi.

TFF Etik Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda, ABB FOMGET’in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğu resmen onaylandı. Sezonu zirvede tamamlayan başkent temsilcisi, bu kararı kulübün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, elde edilen başarının resmileşmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Böylece ABB FOMGET, şampiyonluk unvanını kesin olarak hanesine yazdırmış oldu.

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

'ABB FOMGET'in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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