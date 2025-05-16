Fenerbahçe'nin ABB FOMGET ile İlgili Etik Kuruluna Başvurusu Sonuçlandı
Fenerbahçe, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET'in bazı maç sonuçlarının olağan dışı olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine TFF, ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1 ve Çekmeköy'ü 19-0 mağlup ettiği karşılaşmaları Etik Kurulu'na sevk etti . Sevk sonucu bugün alınan kararla açıklandı.
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ABB FOMGET etik kuruluna sevk edilmişti.
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Etik kurulu şampiyonluğu tescilledi.
Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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