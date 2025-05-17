onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hindistan-Pakistan Savaşında Hindistan'dan Türkiye'ye Boykot Kararı

Hindistan-Pakistan Savaşında Hindistan'dan Türkiye'ye Boykot Kararı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 17:55

Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında kısa süreli çatışmaya girdi. Çatışmaların ardından geçici bir ateşkes ilan edilse de gerginlik sürüyor. Her iki ülke de karşılıklı olarak birbirini suçladı. Askeri hareketlilik devam ederken taraflar ordularını alarm durumunda tutuyor. Uzmanlar, çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.

Bununla beraber Hindistan'da da bir başka hareketlilik var. Hedefteki ülke bu kez Türkiye... 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa süreli savaş sonrası ateşkes ilan edildi.

Kısa süreli savaş sonrası ateşkes ilan edildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ateşkesle dinmiş gözükse de iki ülke de alarm durumunda. Ateşkesle ölümlerin önüne geçilse de iki tarafta da tedirginlik sürüyor. Ancak Hindistan'ın bu esnada Türkiye'ye karşı takındığı tavır tartışma konusu oldu.

Hindistan'dan Türkiye'ye boykot çağrısı.

Hindistan'dan Türkiye'ye boykot çağrısı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, boykot hareketi başlangıçta Türkiye’ye yapılan turistik seyahatlerin iptal edilmesi çağrısıyla gündeme geldi. Süreç, Pakistan'ın Hindistan'a karşı Türk yapımı insansız hava araçlarını kullandığı iddialarıyla daha da alevlendi. Bu gelişmelerin ardından Hindistan hükümeti, Türk şirketleri ve üniversiteleriyle olan ilişkilerini askıya alarak boykotu kurumsal bir düzeye taşıdı.

Hem turizm hem eğitim alanında boykot gündemde.

Hem turizm hem eğitim alanında boykot gündemde.

Hindistan hükümeti, aralarında Delhi, Mumbai ve Bengaluru'nun da bulunduğu dokuz havalimanında hizmet veren Türkiye merkezli Çelebi şirketinin güvenlik lisansını iptal etti. Çelebi, Hindistan’daki operasyonlarını durdurduğunu ve yasal yollara başvuracağını açıkladı. Ardından bazı Hint üniversiteleri de Türkiye ile akademik iş birliklerini askıya aldı. Hint medyasında, boykotun Türkiye ekonomisine ciddi zarar vereceği yönünde yorumlar yer aldı.

Düğünler iptal oluyor.

Düğünler iptal oluyor.

News18 kanalı, Türkiye’ye yönelik 2 bin turistik rezervasyonun iptal edildiğini ve 2025’te planlanan 50 Hint düğününden 30’unun risk altında olduğunu bildirdi. Her bir Hint düğününün yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilerek, Türkiye’nin bu iptaller nedeniyle 90 milyon dolara yakın kayıp yaşayabileceği öne sürüldü. Financial Express’e konuşan düğün organizatörü Nikhil Mahajan, Hint düğünlerinin Türkiye ekonomisine yıllık 140 milyon dolar katkı sağladığını ifade etti. Mahajan’a göre yaşanan iptaller turizm sektöründe sismik etki yaratabilir.

Hintlilerin oranı Türkiye turizminde %1...

Hintlilerin oranı Türkiye turizminde %1...

MakeMyTrip adlı seyahat sitesinin temsilcisi, son bir haftada Hintli turistlerin duygusal tepkiler gösterdiğini ve Türkiye ile Azerbaycan’a yapılan rezervasyonların %60 azaldığını, iptallerin ise %250 arttığını belirtti. 2023’te Türkiye’yi 274 bin Hintli ziyaret etmişken bu sayı 2024’te 330 bin 100’e yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Hint turistler, toplam yabancı ziyaretçilerin %1’inden azını oluşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elma ve mermere boykot çağrısı yapıldı.

Elma ve mermere boykot çağrısı yapıldı.

Hindistan’da Türkiye'den alınan elma ve mermere boykot çağrıları artıyor. Türkiye, Hindistan’ın ithal ettiği mermerin yaklaşık %70’ini sağlıyor ve 125 firmayı temsil eden bir dernek bu ithalatın durdurulmasını talep etti. Türkiye aynı zamanda Hindistan’ın en büyük elma tedarikçilerinden biri; 2023’te 92,8 milyon dolarlık elma ihracatı yaptı. 2024-2025 döneminde Hindistan, Türkiye’ye 5,2 milyar dolarlık ihracat yaparken, Türkiye’den 2,84 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
4
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın