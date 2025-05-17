Hindistan-Pakistan Savaşında Hindistan'dan Türkiye'ye Boykot Kararı

Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında kısa süreli çatışmaya girdi. Çatışmaların ardından geçici bir ateşkes ilan edilse de gerginlik sürüyor. Her iki ülke de karşılıklı olarak birbirini suçladı. Askeri hareketlilik devam ederken taraflar ordularını alarm durumunda tutuyor. Uzmanlar, çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.

Bununla beraber Hindistan'da da bir başka hareketlilik var. Hedefteki ülke bu kez Türkiye...

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