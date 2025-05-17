Hindistan-Pakistan Savaşında Hindistan'dan Türkiye'ye Boykot Kararı
Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında kısa süreli çatışmaya girdi. Çatışmaların ardından geçici bir ateşkes ilan edilse de gerginlik sürüyor. Her iki ülke de karşılıklı olarak birbirini suçladı. Askeri hareketlilik devam ederken taraflar ordularını alarm durumunda tutuyor. Uzmanlar, çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.
Bununla beraber Hindistan'da da bir başka hareketlilik var. Hedefteki ülke bu kez Türkiye...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süreli savaş sonrası ateşkes ilan edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan'dan Türkiye'ye boykot çağrısı.
Hem turizm hem eğitim alanında boykot gündemde.
Düğünler iptal oluyor.
Hintlilerin oranı Türkiye turizminde %1...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elma ve mermere boykot çağrısı yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın