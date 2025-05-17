Bir Taksici, Uygulamadan Çağırılan Aracı Görünce Sinir Krizi Geçirerek Camını Kırdı
İstanbul Fatih’te bir taksici, uygulamadan geldiğini öğrendiği aracın önünü kesti. Araçtan inen taksici, önünü kestiği araca doğru ilerleyerek şoföre saldırmak istedi. Sinirlerine hakim olamayan taksici camı yumruklamaya başlayarak kırdı. O anları aracın içinden şoför anbean kayda aldı. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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