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Bir Taksici, Uygulamadan Çağırılan Aracı Görünce Sinir Krizi Geçirerek Camını Kırdı

Bir Taksici, Uygulamadan Çağırılan Aracı Görünce Sinir Krizi Geçirerek Camını Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 16:55

İstanbul Fatih’te bir taksici, uygulamadan geldiğini öğrendiği aracın önünü kesti. Araçtan inen taksici, önünü kestiği araca doğru ilerleyerek şoföre saldırmak istedi. Sinirlerine hakim olamayan taksici camı yumruklamaya başlayarak kırdı. O anları aracın içinden şoför anbean kayda aldı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Alternatif taksi hizmeti veren araçlar taksiciler tarafından kabul görmüyor.

Alternatif taksi hizmeti veren araçlar taksiciler tarafından kabul görmüyor.

Trafikte yaşanan kavgalara da her gün şahit oluyoruz. Araçtan inerek kavga çıkaranlara dair düzenlenen ceza sistemi henüz uygulanmaya başlamadı. Bu sebeple trafik kavgaları sürmeye devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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