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Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti

Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 11:30

Yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Oytun Erbaş, Beyaz TV’de Daha Neler adlı programa konuk oldu. Erbaş bu sefer ise Fatih Altaylı’yla ilgili bir iddiada bulunarak gündem oldu. Erbaş, Altaylı’nın kendisini işinden attırdığını, “Benim için üniversiteyi aradı, atın onu işten dedi. Tübitak’ı aradı, atın onu işten dedi. Üniversite yönetimi de bana ‘Biz seni işten çıkarmak zorundayız, Fatih Altaylı istiyor’ dedi.” sözleriyle iddia etti. 

Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Oytun Erbaş, konuya Celal Şengör’ü de Altaylı’nın yönettiğine dair düşüncesiyle giriş yapmıştı.

Oytun Erbaş, konuya Celal Şengör’ü de Altaylı’nın yönettiğine dair düşüncesiyle giriş yapmıştı.

Erbaş’ın açıklamaları her defasında izleyenleri şoke ediyor. “Covid Türklere bulaşmaz” sözleriyle adını ezberletmişti zamanında. Ardından ise kadınları aşağılayan açıklamaları, “Sevgilimin beni aldattığını dışkısından anlarım” gibi akılalmaz ifadeleri olmuştu. Şimdiyse Fatih Altaylı’yla ilgili iddiasıyla konuşuluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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