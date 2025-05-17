Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti
Yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Oytun Erbaş, Beyaz TV’de Daha Neler adlı programa konuk oldu. Erbaş bu sefer ise Fatih Altaylı’yla ilgili bir iddiada bulunarak gündem oldu. Erbaş, Altaylı’nın kendisini işinden attırdığını, “Benim için üniversiteyi aradı, atın onu işten dedi. Tübitak’ı aradı, atın onu işten dedi. Üniversite yönetimi de bana ‘Biz seni işten çıkarmak zorundayız, Fatih Altaylı istiyor’ dedi.” sözleriyle iddia etti.
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Oytun Erbaş, konuya Celal Şengör’ü de Altaylı’nın yönettiğine dair düşüncesiyle giriş yapmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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