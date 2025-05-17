Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti

Yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Oytun Erbaş, Beyaz TV’de Daha Neler adlı programa konuk oldu. Erbaş bu sefer ise Fatih Altaylı’yla ilgili bir iddiada bulunarak gündem oldu. Erbaş, Altaylı’nın kendisini işinden attırdığını, “Benim için üniversiteyi aradı, atın onu işten dedi. Tübitak’ı aradı, atın onu işten dedi. Üniversite yönetimi de bana ‘Biz seni işten çıkarmak zorundayız, Fatih Altaylı istiyor’ dedi.” sözleriyle iddia etti.

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