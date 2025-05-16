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Devlet Bahçeli Habertürk Canlı Yayınına Bir Mesaj Gönderdi

Devlet Bahçeli Habertürk Canlı Yayınına Bir Mesaj Gönderdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 00:07

Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs Pazartesi günü tarihi gün yaşandı. PKK fesih kararını ve silah bıraktığını açıkladı. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Habertürk’te Enine Boyuna programına konuk oldu. PKK’nın fesih ve silah bırakma açıklamasının değerlendirildiği programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj yolladı.

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Gazeteci Hülya Hökenek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir."

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir."

Devlet Bahçeli’nin mesajı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla aktarıldı. Bahçeli’nin canlı yayına gönderdiği mesaj şöyleydi:

'Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki, kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve Terörsüz Türkiye hedefine erişmemiz için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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man

eskiden bir toplumda hırsızlık olunca kim aldıysa falanca filanca yere atsın denirdi devlet bey acaba bu teröristler kimin evinin bahcesine bırakacak bu sila... Devamını Gör

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Sen kürsüden ip atarken biz barış diye bağırıyorduk. Sen kafanı yorma, senin barışı hecelersin biz şiirini yazarız.