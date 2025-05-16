Devlet Bahçeli Habertürk Canlı Yayınına Bir Mesaj Gönderdi

Devlet Bahçeli’nin mesajı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla aktarıldı. Bahçeli’nin canlı yayına gönderdiği mesaj şöyleydi:

'Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki, kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve Terörsüz Türkiye hedefine erişmemiz için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur.'