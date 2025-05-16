Devlet Bahçeli Habertürk Canlı Yayınına Bir Mesaj Gönderdi
Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs Pazartesi günü tarihi gün yaşandı. PKK fesih kararını ve silah bıraktığını açıkladı. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Habertürk’te Enine Boyuna programına konuk oldu. PKK’nın fesih ve silah bırakma açıklamasının değerlendirildiği programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj yolladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Hülya Hökenek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Barış tek kanatlı bir kuş değildir."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
eskiden bir toplumda hırsızlık olunca kim aldıysa falanca filanca yere atsın denirdi devlet bey acaba bu teröristler kimin evinin bahcesine bırakacak bu sila... Devamını Gör
Sen kürsüden ip atarken biz barış diye bağırıyorduk. Sen kafanı yorma, senin barışı hecelersin biz şiirini yazarız.