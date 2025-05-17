Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama Kararı: 7 Üniversiteye Rektör Atadı
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı.
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Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan karara göre atamalar şöyle:
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi. Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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