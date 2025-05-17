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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama Kararı: 7 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama Kararı: 7 Üniversiteye Rektör Atadı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 09:16

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı.

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Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan karara göre atamalar şöyle:

Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan karara göre atamalar şöyle:

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi. Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi. Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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