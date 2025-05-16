Resmi Gazete'de Yayımlandı! Memur Alımında Yeni Düzenleme: 35 Yaş Sınırı Genişletildi
Memur alımında yeni dönem başlıyor. Değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, KPSS dışında, sınavla personel alan kurumlar da 35 yaş kriterini arayacak.
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Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından yeni düzenlemeye gidildi.
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Torba yasada dikkat çeken bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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