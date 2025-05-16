Resmi Gazete'de Yayımlandı! Memur Alımında Yeni Düzenleme: 35 Yaş Sınırı Genişletildi

Bu müşavirler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse süresi dolmadan da görevden alınabilecekler.

Yeni düzenlemeyle birlikte üst kurullarda görev alacak kişiler için siyasi tarafsızlık şartı getirildi.

Torba yasa kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı da artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyelerince seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.