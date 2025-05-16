onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Memur Alımında Yeni Düzenleme: 35 Yaş Sınırı Genişletildi

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Memur Alımında Yeni Düzenleme: 35 Yaş Sınırı Genişletildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 13:25

Memur alımında yeni dönem başlıyor. Değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, KPSS dışında, sınavla personel alan kurumlar da 35 yaş kriterini arayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından yeni düzenlemeye gidildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından yeni düzenlemeye gidildi.

Kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte Yaş sınırı ve atama kriterleri değişti.

Memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletilerek sadece KPSS değil, özel sınavla alım yapan tüm kurumlarda geçerli kriter olacak.

Torba yasada dikkat çeken bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek.

Torba yasada dikkat çeken bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek.

Bu müşavirler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse süresi dolmadan da görevden alınabilecekler.

Yeni düzenlemeyle birlikte üst kurullarda görev alacak kişiler için siyasi tarafsızlık şartı getirildi.

Torba yasa kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı da artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyelerince seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın