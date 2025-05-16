Ünlü Rapçi Sansar Salvo'nun Annesi Oğlunun Son Durumunu Açıkladı: ''Hastanede Tedavi Görmeye Başladı''
Vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı evinde darbettiği gerekçesiyle tutuklanan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Arslan'ın annesinden ilk açıklama geldi. Anne Arzu Girgin, oğlu Ekincan Arslan'ın hastaneye yatıldığını açıkladı.
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Uzun bir süredir zor günler yaşayan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, hastaneye kendi rızasıyla yatmaya karar verdiği öğrenildi.
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Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadı. Arslan ise ilk duruşmada tahliye edildi. Anne Arzu Girgin, oğlu Arslan'ın son durumunu açıkladı.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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