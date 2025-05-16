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Ünlü Rapçi Sansar Salvo'nun Annesi Oğlunun Son Durumunu Açıkladı: ''Hastanede Tedavi Görmeye Başladı''

Ünlü Rapçi Sansar Salvo'nun Annesi Oğlunun Son Durumunu Açıkladı: ''Hastanede Tedavi Görmeye Başladı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 11:35

Vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı evinde darbettiği gerekçesiyle tutuklanan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Arslan'ın annesinden ilk açıklama geldi. Anne Arzu Girgin, oğlu Ekincan Arslan'ın hastaneye yatıldığını açıkladı.

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Uzun bir süredir zor günler yaşayan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, hastaneye kendi rızasıyla yatmaya karar verdiği öğrenildi.

Uzun bir süredir zor günler yaşayan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, hastaneye kendi rızasıyla yatmaya karar verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylar iki kez tutuklanıp serbest bırakılmıştı. İlki kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan Arslan, mart ayında serbest kalmıştı.

İkincisi ise tahliye edildikten sonra Arslan, annesiyle babasının Ataşehir’deki evine gitti. Vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı evinde darbetti. Bunun üzerine çok geçmeden Arslan yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadı. Arslan ise ilk duruşmada tahliye edildi. Anne Arzu Girgin, oğlu Arslan'ın son durumunu açıkladı.

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadı. Arslan ise ilk duruşmada tahliye edildi. Anne Arzu Girgin, oğlu Arslan'ın son durumunu açıkladı.

Anne Arzu Girgin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

'Rap müzikte 'Sansar Salvo' mahlası ile tanınan evladım Ekincan Arslan hakkında, gerçekliği olmayan paylaşımları önlemeyi teminen anne sıfatımla ikinci bilgilendirmemdir.

'Sansar Salvo', 1990'lı yıllarda 'barış, kardeşlik, dostluk, haksızlıklara müzikle farkındalık yaratmak' temeliyle başlayan Türkçe rap müziğinin sayılı temel kurucularından Fuat'ın bir konserinde 'Ben de bu adam gibi olacağım.' hayranlığıyla yaşam hedefini bulduğunu kendisi televizyon kanallarında 'Türkçe Rap Belgeseli'nde belirtmiştir. Bu kere, müziğine önem verip, şahsına saygı duyduğumuz Fuat'ın sosyal medya platformlarından (can Fuat abisinin uygunluğuyla) işbu duyurunun yapılmasını istemiştir.

Bu bağlamda, Ekincan Arslan'ın, tutkuyla yaptığı rap müziğe ve koşulsuz seven dinleyicilerine kavuşmak için, Fransız Lape Hastahanesi'inde 14 Mayıs 2025 tarihinde, kendi isteğiyle tedaviye başladığını ifade ederim.

Sansar Salvo, kendisini koşulsuz sevenleriyle, bizimle, bu zorluğu da aşacaktır ve şüphesiz ki 'Allah dağına göre kar vermektedir.''

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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