Eşi, Eski Mankene Hızlı Zayıflama Kampı Hediye Etti: 10 Milyon TL Tazminat İstedi
Kiloları nedeniyle eşi Fırat K. tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden eski manken Meltem K., soluğu mahkemede aldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, 10 milyon lira tazminat isteyen eski manken, eşinin kendisine doğum hediyesi olarak hızlı zayıflama kampı hediye ettiğini öne sürdü.
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2008 yılında evlenen eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K. ile bir şirkette satın alma direktörü olan eşi Fırat K., boşanma kararı aldı.
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Fırat K'nin yeni evlendiği Meltem K'ye, "Bu göbek gitmeli. Göbeğin çok yağlı." dediği de dilekçede görüldü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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