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Eşi, Eski Mankene Hızlı Zayıflama Kampı Hediye Etti: 10 Milyon TL Tazminat İstedi

Eşi, Eski Mankene Hızlı Zayıflama Kampı Hediye Etti: 10 Milyon TL Tazminat İstedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 10:57

Kiloları nedeniyle eşi Fırat K. tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden eski manken Meltem K., soluğu mahkemede aldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, 10 milyon lira tazminat isteyen eski manken, eşinin kendisine doğum hediyesi olarak hızlı zayıflama kampı hediye ettiğini öne sürdü.

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2008 yılında evlenen eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K. ile bir şirkette satın alma direktörü olan eşi Fırat K., boşanma kararı aldı.

2008 yılında evlenen eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K. ile bir şirkette satın alma direktörü olan eşi Fırat K., boşanma kararı aldı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan çekişmeli boşanma davasına gerekçe olarak; erkeğin, kadını aşağılaması gösterildi. 

Gerekçenin ayrıntıları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, Fırat K'nin eşini evliliklerinin başından itibaren kilo nedeniyle psikolojik şiddet uyguladığı yer aldı.

Fırat K'nin yeni evlendiği Meltem K'ye, "Bu göbek gitmeli. Göbeğin çok yağlı." dediği de dilekçede görüldü.

Fırat K'nin yeni evlendiği Meltem K'ye, "Bu göbek gitmeli. Göbeğin çok yağlı." dediği de dilekçede görüldü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Fırat K'nin eşine aldığı doğum hediyesi de kanıt olarak mahkemeye sunuldu.

Dava dosyasına giren dilekçedeki bilgilere göre; Fırat K., eşine hamilelikte aldığı kilolar nedeniyle spor salonu üyeliği ve hızlı zayıflama kampı aldı.

Meltem K'nin avukatı ise  'Çocuğuyla yalnız bir hayat yaşayan, sürekli aşağılanan müvekkil, bu psikolojik ve ekonomik şiddet altında kilo aldıkça eşi tarafından daha da aşağılanmış ve küçümsenmiştir. Eşine kendisini beğendirmek için tüp mide ameliyatı olmuşsa da daha da ilgisiz haller baş göstermiştir. Tarafların boşanmalarına, Fırat K.'nin 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve müvekkil ve çocuk için toplam 100 bin lira nafaka ödenmesini istiyoruz'' dedi.

Ayrıca Zekeriyaköy’deki konutun müvekkil ve çocuğuna tahsis edilmesini talep ediyoruz. Öte yandan Fırat K.'nin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, banka hesaplarına ve kiralık kasalarına tedbir konulmasını istiyoruz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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