Eşi, Eski Mankene Hızlı Zayıflama Kampı Hediye Etti: 10 Milyon TL Tazminat İstedi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Fırat K'nin eşine aldığı doğum hediyesi de kanıt olarak mahkemeye sunuldu.

Dava dosyasına giren dilekçedeki bilgilere göre; Fırat K., eşine hamilelikte aldığı kilolar nedeniyle spor salonu üyeliği ve hızlı zayıflama kampı aldı.

Meltem K'nin avukatı ise 'Çocuğuyla yalnız bir hayat yaşayan, sürekli aşağılanan müvekkil, bu psikolojik ve ekonomik şiddet altında kilo aldıkça eşi tarafından daha da aşağılanmış ve küçümsenmiştir. Eşine kendisini beğendirmek için tüp mide ameliyatı olmuşsa da daha da ilgisiz haller baş göstermiştir. Tarafların boşanmalarına, Fırat K.'nin 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve müvekkil ve çocuk için toplam 100 bin lira nafaka ödenmesini istiyoruz'' dedi.

Ayrıca Zekeriyaköy’deki konutun müvekkil ve çocuğuna tahsis edilmesini talep ediyoruz. Öte yandan Fırat K.'nin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, banka hesaplarına ve kiralık kasalarına tedbir konulmasını istiyoruz.'