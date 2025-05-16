onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin Dev Market Zinciri Gençler İçin İsmini Değiştirmeye Karar Verdi: "KOOP" Adını Kullanacak

Türkiye'nin Dev Market Zinciri Gençler İçin İsmini Değiştirmeye Karar Verdi: "KOOP" Adını Kullanacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 18:06

Türkiye'nin dev market zinciri olan Tarım Kredi Kooperatif'ten yeni bir karar geldi. Gençlerin ilgisini çekmek ve akıllara kazınmak için ismini değiştirmeye karar verdi. Yeni açılacak mağazalarında 'KOOP' ismini kullanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev market zinciri yeni adımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dev market zinciri yeni adımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, zincir marketin hem ismini hem de hedef kitlesini değiştirmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Genel Müdür Varol Halepli, Tarım Kredi’nin mevcut müşteri kitlesinin büyük kısmını orta ve üzeri yaş grubunun oluşturduğunu söyledi. Buna genç nüfusu da kapsayacak şekilde yeni strateji geliştirdiklerine değinen Varol Halepli, şunları söyledi:

Genel Müdür Varol Halepli, Tarım Kredi’nin mevcut müşteri kitlesinin büyük kısmını orta ve üzeri yaş grubunun oluşturduğunu söyledi. Buna genç nüfusu da kapsayacak şekilde yeni strateji geliştirdiklerine değinen Varol Halepli, şunları söyledi:

'Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli.' 

Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin 'KOOP' ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
11
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın