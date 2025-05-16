Türkiye'nin Dev Market Zinciri Gençler İçin İsmini Değiştirmeye Karar Verdi: "KOOP" Adını Kullanacak

'Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli.'

Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin 'KOOP' ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.