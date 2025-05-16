Türkiye'nin Dev Market Zinciri Gençler İçin İsmini Değiştirmeye Karar Verdi: "KOOP" Adını Kullanacak
Türkiye'nin dev market zinciri olan Tarım Kredi Kooperatif'ten yeni bir karar geldi. Gençlerin ilgisini çekmek ve akıllara kazınmak için ismini değiştirmeye karar verdi. Yeni açılacak mağazalarında 'KOOP' ismini kullanacak.
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Dev market zinciri yeni adımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Genel Müdür Varol Halepli, Tarım Kredi’nin mevcut müşteri kitlesinin büyük kısmını orta ve üzeri yaş grubunun oluşturduğunu söyledi. Buna genç nüfusu da kapsayacak şekilde yeni strateji geliştirdiklerine değinen Varol Halepli, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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