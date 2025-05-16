Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan Gazeteci Cüneyt Özdemir'e Taş Geldi: "Cüneyt'in IQ'su 90 Altı İzleme Şunu"

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun PKK'nın fesih açıklaması sonrası tepki gösterenlere gazeteci Cüneyt Özdemir de katılmıştı. Özdemir, sosyal medya kanalında ''Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Terapiye gidin ya'' diyen Köseoğlu ile dalga geçmişti.

Çok geçmeden Köseoğlu'ndan Özdemir'e taş geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, ''Dayımın anneme 'Cüneyt'in IQ'su 90 altı izleme şunu' demesi ve benim 'niye Cüneyt izliyorsun ya Furkan Bölükbaşı 1 Cüneyt 2' dediğim tüm günler helal olsun ohhhh aşırı hoşuma gitti thanks Cüneyid'' dedi.