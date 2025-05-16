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Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan Gazeteci Cüneyt Özdemir'e Taş Geldi: "Cüneyt'in IQ'su 90 Altı İzleme Şunu"

Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan Gazeteci Cüneyt Özdemir'e Taş Geldi: "Cüneyt'in IQ'su 90 Altı İzleme Şunu"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 16:10

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun PKK'nın fesih açıklaması sonrası tepki gösterenlere gazeteci Cüneyt Özdemir de katılmıştı. Özdemir, sosyal medya kanalında ''Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Terapiye gidin ya'' diyen Köseoğlu ile dalga geçmişti. 

Çok geçmeden Köseoğlu'ndan Özdemir'e taş geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, ''Dayımın anneme 'Cüneyt'in IQ'su 90 altı izleme şunu' demesi ve benim 'niye Cüneyt izliyorsun ya Furkan Bölükbaşı 1 Cüneyt 2' dediğim tüm günler helal olsun ohhhh aşırı hoşuma gitti thanks Cüneyid'' dedi.

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PKK'nın fesih açıklaması sonrası paylaşım yapan oyuncu Hayal Köseoğlu gündem olmaya devam ediyor.

PKK'nın fesih açıklaması sonrası paylaşım yapan oyuncu Hayal Köseoğlu gündem olmaya devam ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir yayınında, 'Kürt Hareketi''ne terapi öneren oyuncu Hayal Köseoğlu ile dalga geçmişti. 

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun adını bu zamana kadar hiç duymadığını dile getiren Özdemir, ''Tutmayın küçük enişteyi. Kadın ve yay burcuymuş'' demişti.

Çok geçmeden oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan Cüneyt Özdemir'e yanıt geldi.

Olayın detayları haberimizde....

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayal Köseoğlu, Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayal Köseoğlu, Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi.

Köseoğlu paylaşımında, ''Dayımın anneme 'Cüneyt'in IQ'su 90 altı izleme şunu' demesi ve benim 'niye Cüneyt izliyorsun ya Furkan Bölükbaşı 1 Cüneyt 2' dediğim tüm günler helal olsun ohhhh aşırı hoşuma gitti thanks Cüneyid'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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