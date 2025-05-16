Kulis Bilgisi Sızdı! Kabine Değişikliği İçin Geri Sayım Başladı: Değişmesi Beklenen Bakanlıklar Belli Oldu

Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgisine göre, değişecek bakanlıklar için emeklilik şartlarının tamamlanması bekleniyor.

Mevcut kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu haricindeki tüm isimler, görevlerine 3 Haziran 2023 tarihinde başladı.

Mevzuata göre bakan emeklisi olmak için 2 yıl görevde kalma şartı bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklik yapması için bu sürecin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.