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Kulis Bilgisi Sızdı! Kabine Değişikliği İçin Geri Sayım Başladı: Değişmesi Beklenen Bakanlıklar Belli Oldu

Kulis Bilgisi Sızdı! Kabine Değişikliği İçin Geri Sayım Başladı: Değişmesi Beklenen Bakanlıklar Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 14:22

Kabine değişikliği için geri sayım başladı. 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak olan mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgilerine göre, değişmesi beklenen koltuklar belli oldu.

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Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak ve emeklilik hakkı kazanacak.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak ve emeklilik hakkı kazanacak.

Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgisine göre, değişecek bakanlıklar için emeklilik şartlarının tamamlanması bekleniyor.

Mevcut kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu haricindeki tüm isimler, görevlerine 3 Haziran 2023 tarihinde başladı.

Mevzuata göre bakan emeklisi olmak için 2 yıl görevde kalma şartı bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklik yapması için bu sürecin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.

Koltuğunda kalmasının kesin olduğu düşünülen isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı.

Koltuğunda kalmasının kesin olduğu düşünülen isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı.

Kabine değişikliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. 

Söz konusu 4 bakanlık dışındaki bakanlıklarda ise değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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