Kulis Bilgisi Sızdı! Kabine Değişikliği İçin Geri Sayım Başladı: Değişmesi Beklenen Bakanlıklar Belli Oldu
Kabine değişikliği için geri sayım başladı. 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak olan mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgilerine göre, değişmesi beklenen koltuklar belli oldu.
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Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak ve emeklilik hakkı kazanacak.
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Koltuğunda kalmasının kesin olduğu düşünülen isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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