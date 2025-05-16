Yapay Zeka Sürprizi Dünya Liderlerini Gülümsetti: Dev Zirvede Liderleri Bebek Yaptılar
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bu zamana kadar görülmemiş bir şey yaşandı. Dünya liderlerini gülümseten bir sürpriz gerçekleşti. Zirve için hazırlanan özel videoda, dünya liderleri yapay zekayla hazırlanmış bebek halleriyle karşılandı.
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Yapay zekayla üretilmiş bebek Erdoğan, Macron, Von der Leyen ve Meloni kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoş geldiniz" dedi.
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Kendi bebek halini dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek Erdoğan'ın selamını aldıktan bir süre sonra gülümsedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Adalet bakanlığı hemen soruşturma açmalı.. Devlet büyüklerini aşağılama ve cumhurbaşkanlığına hakaret var alenen 😢
tayyip ülkeye dönünce -eyyyy albaniaaaaaa!!!
Bizimkinin bebek hali bile midemi bulandırıyor.