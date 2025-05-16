Yapay Zeka Sürprizi Dünya Liderlerini Gülümsetti: Dev Zirvede Liderleri Bebek Yaptılar

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bu zamana kadar görülmemiş bir şey yaşandı. Dünya liderlerini gülümseten bir sürpriz gerçekleşti. Zirve için hazırlanan özel videoda, dünya liderleri yapay zekayla hazırlanmış bebek halleriyle karşılandı.