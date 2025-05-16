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Yapay Zeka Sürprizi Dünya Liderlerini Gülümsetti: Dev Zirvede Liderleri Bebek Yaptılar

Yapay Zeka Sürprizi Dünya Liderlerini Gülümsetti: Dev Zirvede Liderleri Bebek Yaptılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 17:14

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bu zamana kadar görülmemiş bir şey yaşandı. Dünya liderlerini gülümseten bir sürpriz gerçekleşti. Zirve için hazırlanan özel videoda, dünya liderleri yapay zekayla hazırlanmış bebek halleriyle karşılandı.

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Yapay zekayla üretilmiş bebek Erdoğan, Macron, Von der Leyen ve Meloni kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoş geldiniz" dedi.

Yapay zekayla üretilmiş bebek Erdoğan, Macron, Von der Leyen ve Meloni kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoş geldiniz" dedi.

Liderler, kendilerinin bebek hallerinin görünce gülümsemelerini saklayamadı. Arnavutluk'un Böylelikle Avrupa zirvesi, bu hamlesiyle akıllara kazındı.

Kendi bebek halini dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek Erdoğan'ın selamını aldıktan bir süre sonra gülümsedi.

Kendi bebek halini dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek Erdoğan'ın selamını aldıktan bir süre sonra gülümsedi.

Bazı liderlerin ise kendi bebek hallerini gördüklerinde somurttukları görüldü.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Metin YILDIRIM

Adalet bakanlığı hemen soruşturma açmalı.. Devlet büyüklerini aşağılama ve cumhurbaşkanlığına hakaret var alenen 😢

GardıropFuat

tayyip ülkeye dönünce -eyyyy albaniaaaaaa!!!

Selim Demir

Bizimkinin bebek hali bile midemi bulandırıyor.