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Kına Gecesinde Dev Disko Topu Sahneye Düştü: Gelin ve 2 Kişi Yaralandı

Kına Gecesinde Dev Disko Topu Sahneye Düştü: Gelin ve 2 Kişi Yaralandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 11:10

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde tavandaki hareketli dev disko topu sahneye düştü. O esnada sahnede dans eden gelin ve 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Avukat B.M. ile Eczacı B.S’nin kına gecesinde, tavanda olan hareketli dev disko topu, yerinden koptu ve sahneye düştü. 

Top yaklaşık 4 metreden düştü. O esnada sahnede dans eden gelin B.S. ve 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kına gecesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dev disko topunun altında gelin ve damadın davetlilerle birlikte eğlendiği görüldü.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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