Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Halk sağlığını tehdit eden markalara karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İfşa ettiği markalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez listede bebek ürünü var. 'Duux' marka kangurunun piyasaya satışı yasaklandı.