Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.
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Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir bebek kanguru modeli eklendi.
Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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