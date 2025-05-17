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Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 10:05

Halk sağlığını tehdit eden markalara karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İfşa ettiği markalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez listede bebek ürünü var. 'Duux' marka kangurunun piyasaya satışı yasaklandı.

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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.

Bebeği olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir bebek kanguru modeli eklendi.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir bebek kanguru modeli eklendi.

'Duux' marka kangurunun piyasaya satışı yasaklandı.

Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.

Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.

İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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