Kadınlara, “Erkekler Olmasa Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?” Sorusu Soruldu

En Son Haber adlı sayfa kadınlara “Erkekler olmasa dünya nasıl bir yer olurdu?” sorusunu yöneltmek için mikrofon uzattı. Sokak röportajına gelen yanıtların kimi benzerken kimi değişken olmuştu. “Dünya üzücü bir yer olurdu” yanıtını veren de oldu, “Daha güvende olabilirdik” yanıtını veren de.
Gelin bir de birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Röportaj sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte etkileşimlerin odağı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın