Kadınlara, “Erkekler Olmasa Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?” Sorusu Soruldu

En Son Haber adlı sayfa kadınlara “Erkekler olmasa dünya nasıl bir yer olurdu?” sorusunu yöneltmek için mikrofon uzattı. Sokak röportajına gelen yanıtların kimi benzerken kimi değişken olmuştu. “Dünya üzücü bir yer olurdu” yanıtını veren de oldu, “Daha güvende olabilirdik” yanıtını veren de.

Gelin bir de birlikte izleyelim!