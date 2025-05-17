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Kadınlara, “Erkekler Olmasa Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?” Sorusu Soruldu

Kadınlara, “Erkekler Olmasa Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?” Sorusu Soruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 12:56

İçerik Devam Ediyor

En Son Haber adlı sayfa kadınlara “Erkekler olmasa dünya nasıl bir yer olurdu?” sorusunu yöneltmek için mikrofon uzattı. Sokak röportajına gelen yanıtların kimi benzerken kimi değişken olmuştu. “Dünya üzücü bir yer olurdu” yanıtını veren de oldu, “Daha güvende olabilirdik” yanıtını veren de. 

Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Röportaj sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte etkileşimlerin odağı oldu.

Röportaj sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte etkileşimlerin odağı oldu.

Bizler de sizlere soralım! Erkekler olmasa dünya nasıl bir yer olurdu, kadınlar olmasa dünya nasıl bir yer olurdu?

Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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