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Japonların İş Güvenliği İçin Aldığı Önlemi Paylaşan Türk, İzleyenleri Hayran Bıraktı: “Darısı Başımıza”

Japonların İş Güvenliği İçin Aldığı Önlemi Paylaşan Türk, İzleyenleri Hayran Bıraktı: “Darısı Başımıza”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 12:12

İçerik Devam Ediyor

@cem_kun44 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk, Japonya’da dikkatini çeken bir iş güvenliği önlemini paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu. Biliyorsunuz ki Japonlar iş ahlaklarıyla, yaşam kaliteleriyle sık sık gündeme geliyorlar. Şimdiyse kaldırımdaki yapraklar temizlenirken, insanların rahatsız olmaması için bir kişinin paravan tuttuğu anlar konuşuluyor. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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Japon kültüründe inceliğin esas olması sebebiyle yaşam tarzları dillere pelesenk oluyor.

Japon kültüründe inceliğin esas olması sebebiyle yaşam tarzları dillere pelesenk oluyor.

Kibarlıkları, titizlikleri, hayatı pratikleştiren buluşları derken biz Japonları konuşmaya doyamıyoruz. Sosyal medyada onlarla ilgili yapılan her paylaşım insanı şaşırtmayı başarıyor. “100 yıl ileride yaşıyorlar” sözü de her videonun altında muhakkak yer ediniyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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