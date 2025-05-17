Japonların İş Güvenliği İçin Aldığı Önlemi Paylaşan Türk, İzleyenleri Hayran Bıraktı: “Darısı Başımıza”

@cem_kun44 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk, Japonya’da dikkatini çeken bir iş güvenliği önlemini paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu. Biliyorsunuz ki Japonlar iş ahlaklarıyla, yaşam kaliteleriyle sık sık gündeme geliyorlar. Şimdiyse kaldırımdaki yapraklar temizlenirken, insanların rahatsız olmaması için bir kişinin paravan tuttuğu anlar konuşuluyor. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Japon kültüründe inceliğin esas olması sebebiyle yaşam tarzları dillere pelesenk oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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