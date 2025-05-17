Japonların İş Güvenliği İçin Aldığı Önlemi Paylaşan Türk, İzleyenleri Hayran Bıraktı: “Darısı Başımıza”

Kibarlıkları, titizlikleri, hayatı pratikleştiren buluşları derken biz Japonları konuşmaya doyamıyoruz. Sosyal medyada onlarla ilgili yapılan her paylaşım insanı şaşırtmayı başarıyor. “100 yıl ileride yaşıyorlar” sözü de her videonun altında muhakkak yer ediniyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!