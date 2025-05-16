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Çankırı’da Bir Motorcu Başına Gelen Talihsiz Kazayı Paylaşarak Sitem Etti: “Sürücü Göz Doktoruna Gitsin”

Çankırı’da Bir Motorcu Başına Gelen Talihsiz Kazayı Paylaşarak Sitem Etti: “Sürücü Göz Doktoruna Gitsin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 15:45

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@sempatik1motorcu adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, ara sokaktan yola çıkacağı esnada yaşadığı kazayı paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Yola yaklaşırken bir aracın geniş alarak döndüğünü fark etmiş ve kendince önlem almaya çalışmıştı. Ancak bir sonraki araçta aynı şekilde dönüş yapınca motor sürücüsüne çarpmıştı. Motor sürücüsü yara almasa da yaşadığı öfke haklı bulundu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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Motor sürücüsünün isyanı sosyal medya kullanıcıları tarafından da haklı görüldü.

Motor sürücüsünün isyanı sosyal medya kullanıcıları tarafından da haklı görüldü.

“Motorcuların haklı olduğu nadir anlar” şeklinde yorumlar gelirken, araç sürücüsü tepkileri topladı. Motor kazalarına sıkça rastlanan son yıllarda her iki tarafında dikkatli olması hayati önem taşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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