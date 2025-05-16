Çankırı’da Bir Motorcu Başına Gelen Talihsiz Kazayı Paylaşarak Sitem Etti: “Sürücü Göz Doktoruna Gitsin”

@sempatik1motorcu adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, ara sokaktan yola çıkacağı esnada yaşadığı kazayı paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Yola yaklaşırken bir aracın geniş alarak döndüğünü fark etmiş ve kendince önlem almaya çalışmıştı. Ancak bir sonraki araçta aynı şekilde dönüş yapınca motor sürücüsüne çarpmıştı. Motor sürücüsü yara almasa da yaşadığı öfke haklı bulundu. Gelin bir de birlikte izleyelim!