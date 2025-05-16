Bir Alman’a Gurbetçiler Hakkında Ne Düşündüğü Soruldu: “Almanlardan Daha İyiler”

@gurbethabertr adlı Instagram hesabı, Almanya’da yaptığı bir röportajı paylaştı. Yaşlı bir Alman’a mikrofon uzatan muhabir, “Almanya’da yaşayan Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltmişti. Alman kadın ise “Türkler, Almanlardan daha iyi. Bana hep yardım ediyorlar, daha samimiler” yanıtını vermişti. Röportaj sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylarıyla dinleyelim!
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Türklerin yardımseverlikleriyle ön plana çıkması Alman kadını etkilemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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