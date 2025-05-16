onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Alman’a Gurbetçiler Hakkında Ne Düşündüğü Soruldu: “Almanlardan Daha İyiler”

Bir Alman’a Gurbetçiler Hakkında Ne Düşündüğü Soruldu: “Almanlardan Daha İyiler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 14:54

İçerik Devam Ediyor

@gurbethabertr adlı Instagram hesabı, Almanya’da yaptığı bir röportajı paylaştı. Yaşlı bir Alman’a mikrofon uzatan muhabir, “Almanya’da yaşayan Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltmişti. Alman kadın ise “Türkler, Almanlardan daha iyi. Bana hep yardım ediyorlar, daha samimiler” yanıtını vermişti. Röportaj sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylarıyla dinleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Türklerin yardımseverlikleriyle ön plana çıkması Alman kadını etkilemişti.

Türklerin yardımseverlikleriyle ön plana çıkması Alman kadını etkilemişti.

@gurbethabertr ise yurt dışında yaşayan Türkler adına ürettiği içeriklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mehmetkaya_68

Bir birimizi yememizin dışında tabiki iyi insanlarız.

futboltopu20

👍👍👍👍

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.