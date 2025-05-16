Bir Alman’a Gurbetçiler Hakkında Ne Düşündüğü Soruldu: “Almanlardan Daha İyiler”

@gurbethabertr adlı Instagram hesabı, Almanya’da yaptığı bir röportajı paylaştı. Yaşlı bir Alman’a mikrofon uzatan muhabir, “Almanya’da yaşayan Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltmişti. Alman kadın ise “Türkler, Almanlardan daha iyi. Bana hep yardım ediyorlar, daha samimiler” yanıtını vermişti. Röportaj sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylarıyla dinleyelim!