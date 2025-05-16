Evde Baktığı Bitkiden Dolayı Zehirlenen Kadın Başına Gelenleri Anlattı: O Bitki Neredeyse Her Evde!

@merildacan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, evlerde sıkça bakılan difenbahya adlı bitki sebebiyle nasıl zehirlendiğini anlattı. Yeşil büyük yapraklara sahip olan difenbahya bitkisi evlerde salon bitkisi olarak sıkça tercih edilen türlerden. Ancak içinde barındırdığı zehri nedeniyle genç kadın zorlu bir süreç yaşamış soluğu hastanede almıştı. Gelin detayları ondan dinleyelim!
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Görselde görmüş olduğunuz bitki difenbahya.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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