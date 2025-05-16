Evde Baktığı Bitkiden Dolayı Zehirlenen Kadın Başına Gelenleri Anlattı: O Bitki Neredeyse Her Evde!

Uygun fiyatlı bitkilerden olduğu için ve zamanla büyüyerek kocaman yapraklarıyla güzel bir görüntü yarattığı için evlerde sıkça rastlanıyor. Bilinçli bitkiseverler difenbahyanın zehirli olduğunu bildiği için bakımına dikkat ediyor. Ancak özellikle çocuklu ve kedili-köpekli bir evde dikkat edilmesi gereken türler arasında yer alıyor.

Sizler de bir bitki aldığınızda muhakkak araştırın ve bakımını ona uygun olacak şekilde yapın deriz.