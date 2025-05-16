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Evde Baktığı Bitkiden Dolayı Zehirlenen Kadın Başına Gelenleri Anlattı: O Bitki Neredeyse Her Evde!

Evde Baktığı Bitkiden Dolayı Zehirlenen Kadın Başına Gelenleri Anlattı: O Bitki Neredeyse Her Evde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 14:09

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@merildacan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, evlerde sıkça bakılan difenbahya adlı bitki sebebiyle nasıl zehirlendiğini anlattı. Yeşil büyük yapraklara sahip olan difenbahya bitkisi evlerde salon bitkisi olarak sıkça tercih edilen türlerden. Ancak içinde barındırdığı zehri nedeniyle genç kadın zorlu bir süreç yaşamış soluğu hastanede almıştı. Gelin detayları ondan dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Görselde görmüş olduğunuz bitki difenbahya.

Görselde görmüş olduğunuz bitki difenbahya.

Uygun fiyatlı bitkilerden olduğu için ve zamanla büyüyerek kocaman yapraklarıyla güzel bir görüntü yarattığı için evlerde sıkça rastlanıyor. Bilinçli bitkiseverler difenbahyanın zehirli olduğunu bildiği için bakımına dikkat ediyor. Ancak özellikle çocuklu ve kedili-köpekli bir evde dikkat edilmesi gereken türler arasında yer alıyor. 

Sizler de bir bitki aldığınızda muhakkak araştırın ve bakımını ona uygun olacak şekilde yapın deriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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