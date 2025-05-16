Bir Yayıncı Spor Salonlarında Telefonun Yasaklanması Gerektiğini Şikayetleriyle Dile Getirdi

Özellikle sosyal medyanın gündelik hayatımızda yerinin artmasıyla birlikte spor salonunda story atmak da epey popüler oldu. Storyler bir yana, sporda yaşadığı değişimi anlayabilmek adına da çekim yapanlar oluyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!