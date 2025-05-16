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Bir Yayıncı Spor Salonlarında Telefonun Yasaklanması Gerektiğini Şikayetleriyle Dile Getirdi

Bir Yayıncı Spor Salonlarında Telefonun Yasaklanması Gerektiğini Şikayetleriyle Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 15:45

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Kick platformu üzerinden yayın yapan bir kadın, spor salonuna gittiğinde rahatsız olduğu bir durumu anlattı. Salona gittiğinde cep telefonuyla mesajlaştığı için aletleri meşgul edenler olduğunu, fotoğraf çekenler sebebiyle de rahat hareket edemediğini dile getirdi. Özellikle de soyunma odasında fotoğraf çekenlere anlam veremediğini söyledi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Spor salonunda telefonun yasaklanmasının işleri düşüreceğini dile getirenler oldu.

Spor salonunda telefonun yasaklanmasının işleri düşüreceğini dile getirenler oldu.

Özellikle sosyal medyanın gündelik hayatımızda yerinin artmasıyla birlikte spor salonunda story atmak da epey popüler oldu. Storyler bir yana, sporda yaşadığı değişimi anlayabilmek adına da çekim yapanlar oluyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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