Bir Yayıncı Spor Salonlarında Telefonun Yasaklanması Gerektiğini Şikayetleriyle Dile Getirdi

Kick platformu üzerinden yayın yapan bir kadın, spor salonuna gittiğinde rahatsız olduğu bir durumu anlattı. Salona gittiğinde cep telefonuyla mesajlaştığı için aletleri meşgul edenler olduğunu, fotoğraf çekenler sebebiyle de rahat hareket edemediğini dile getirdi. Özellikle de soyunma odasında fotoğraf çekenlere anlam veremediğini söyledi.
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Spor salonunda telefonun yasaklanmasının işleri düşüreceğini dile getirenler oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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