Yerdeki Çöpü Kimin Alacağına Dair Sosyal Deney Yapan Öğretmenler Kazanana Tablet Hediye Etti!

Gaziantep’te yer alan Haci Sait Korkmaz Ortaokulu’nda öğretmenler bir sosyal deney yapmak istedi. Okul koridorunda yere bir çöp bıraktılar ve öğrencilerin alıp almayacağını test etmek istediler. Birçok öğrenci çöpü fark etmedi, ya da üzerine basıp geçti. Ancak içlerinden bir öğrenci çöpü alıp atarak sürpriz tabletin sahibi oldu! O anlara birlikte bakalım!