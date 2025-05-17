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Yerdeki Çöpü Kimin Alacağına Dair Sosyal Deney Yapan Öğretmenler Kazanana Tablet Hediye Etti!

Yerdeki Çöpü Kimin Alacağına Dair Sosyal Deney Yapan Öğretmenler Kazanana Tablet Hediye Etti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 10:54

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Gaziantep’te yer alan Haci Sait Korkmaz Ortaokulu’nda öğretmenler bir sosyal deney yapmak istedi. Okul koridorunda yere bir çöp bıraktılar ve öğrencilerin alıp almayacağını test etmek istediler. Birçok öğrenci çöpü fark etmedi, ya da üzerine basıp geçti. Ancak içlerinden bir öğrenci çöpü alıp atarak sürpriz tabletin sahibi oldu! O anlara birlikte bakalım!

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Öğrencimiz her şeyden habersiz yalnızca çöpü, çöp kutusuna atmıştı.

Öğrencimiz her şeyden habersiz yalnızca çöpü, çöp kutusuna atmıştı.

Ancak bu duyarlı ve örnek davranışı ona tablet kazandırdı. Sevinci gözlerinden okunan tatlı öğrencimiz diğer arkadaşlarına da ders vermiş oldu. Artık öğrencilerin daha dikkatli olacağına eminiz. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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