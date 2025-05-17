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Down Sendromlu Öğrencisi Yemek Masasından Kalkmayınca Yere Düşürerek Kaldıran Öğretmene Tepkiler Büyüyor

Down Sendromlu Öğrencisi Yemek Masasından Kalkmayınca Yere Düşürerek Kaldıran Öğretmene Tepkiler Büyüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 15:10

Konya’da Selçuklu Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde down sendromlu bir öğrenci yemek saati sonlanınca masadan kalkmak istemedi. Bunun üstüne öğrencisini kaldırmak için yemekhaneye gelen öğretmen sandalyesini çekerek yere düşmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan şiddet anları karşısında aile şikayetçi oldu ancak öğretmenin görevine devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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İşte detaylar 👇

Öğrencinin korkudan okula gitmek istemediği belirtildi.

Öğrencinin korkudan okula gitmek istemediği belirtildi.

Aile, “Emircan korkuyor, eğitim hakkımız elimizden alındı.” şeklinde konuştu. Olay ise Emircan Yıldız’ın kolundaki çiziklerin nasıl olduğunu ailesinin sormasıyla öğrenildi.

Ailenin açıklamasının devamı aşağıdaki şekilde 👇

Okullarda bu ilk değil ama son olmasını istiyoruz. Bir anne olarak çok üzgünüm. Artık şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Emircan, okuldan eve geldiğinde kolunda morluklar ve tırnak izleri gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda 'hoca yaptı' dedi. Hemen okulla iletişime geçtik. Kamera görüntülerini izledik. Orada açıkça şiddet olduğu belliydi. Sandalyeyi altından çekip düşürdü, tekme attı ve kolunu defalarca hırpaladı. Hatta tırnak izleri hala duruyor.Gidip darp raporu alıp şikayetçi olduk. Eğitim önce sevmekle başlar. Oğlum okula gitmek istemiyor, korkuyor. Öğretmeni ona yine şiddet uygularsa diye gitmek istemiyor. Eğitim hakkımız elimizden alındı. 2 ay okula gitmedi. Bu sürede okul yönetimi ve öğretmenlerinden bir dönüş almadık. Daha sonra refakat etmek için 1 hafta boyunca ben okula gittim ancak bu durumdan sonra okula hiç gitmek istemiyor. Okul yönetimi tarafından bize bir cephe de oluştu.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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