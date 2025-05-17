Down Sendromlu Öğrencisi Yemek Masasından Kalkmayınca Yere Düşürerek Kaldıran Öğretmene Tepkiler Büyüyor
Konya’da Selçuklu Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde down sendromlu bir öğrenci yemek saati sonlanınca masadan kalkmak istemedi. Bunun üstüne öğrencisini kaldırmak için yemekhaneye gelen öğretmen sandalyesini çekerek yere düşmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan şiddet anları karşısında aile şikayetçi oldu ancak öğretmenin görevine devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Öğrencinin korkudan okula gitmek istemediği belirtildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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