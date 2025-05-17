Down Sendromlu Öğrencisi Yemek Masasından Kalkmayınca Yere Düşürerek Kaldıran Öğretmene Tepkiler Büyüyor

Aile, “Emircan korkuyor, eğitim hakkımız elimizden alındı.” şeklinde konuştu. Olay ise Emircan Yıldız’ın kolundaki çiziklerin nasıl olduğunu ailesinin sormasıyla öğrenildi.

Ailenin açıklamasının devamı aşağıdaki şekilde 👇

“Okullarda bu ilk değil ama son olmasını istiyoruz. Bir anne olarak çok üzgünüm. Artık şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Emircan, okuldan eve geldiğinde kolunda morluklar ve tırnak izleri gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda 'hoca yaptı' dedi. Hemen okulla iletişime geçtik. Kamera görüntülerini izledik. Orada açıkça şiddet olduğu belliydi. Sandalyeyi altından çekip düşürdü, tekme attı ve kolunu defalarca hırpaladı. Hatta tırnak izleri hala duruyor.Gidip darp raporu alıp şikayetçi olduk. Eğitim önce sevmekle başlar. Oğlum okula gitmek istemiyor, korkuyor. Öğretmeni ona yine şiddet uygularsa diye gitmek istemiyor. Eğitim hakkımız elimizden alındı. 2 ay okula gitmedi. Bu sürede okul yönetimi ve öğretmenlerinden bir dönüş almadık. Daha sonra refakat etmek için 1 hafta boyunca ben okula gittim ancak bu durumdan sonra okula hiç gitmek istemiyor. Okul yönetimi tarafından bize bir cephe de oluştu.”