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Kızını Babasıyla Görüşe 43 Dakika Geç Götürdü, Cezaevine Gönderildi

Kızını Babasıyla Görüşe 43 Dakika Geç Götürdü, Cezaevine Gönderildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 13:33

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Nazlı Zeynep A., geçici velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki kızını, 4 yıldır boşanma davası süren baba B.C.A'ya 43 dakika geç götürdü. Bunun üzerine anneye 3 günlük 'zorlama hapis' kararı verildi.

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Kızını avukatına bırakmak zorunda kalan anne Nazlı Zeynep A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını avukatına bırakmak zorunda kalan anne Nazlı Zeynep A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2001 yılında boşanma davası açan Nazlı Zeynep A. ve B.C.A'nın davası 4 yıldır devam ediyor. 

Çiftin, 7 yaşındaki kız çocuğunun geçici velayeti anne Nazlı Zeynep A'ya verildi. Baba B.C.A., ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebiliyor. 

Anne Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdüğünde, babasının olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A., B.C.A'nın, kızının annesi tarafından görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.

Mahkeme, Nazlı Zeynep A'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, Nazlı Zeynep A'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi.

Kararda, 'Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi' denildi.

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, avukatı Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti. 

Avukatın itirazı kabul edilmedi.  Kızını avukatına bırakmak zorunda kalan anne Nazlı Zeynep A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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yorumyapmayagelmiştimkine

acaba baba ayda 2 kez görevlilerle görmesine izin verilecek kadar naptı? doğa ve yağızı unutmayın babasına teslim edilmelerinden henüz 24 saat geçmemişken ba... Devamını Gör

jd

Bu ne kadar düşmanca bir bakış açısı. Ben annesi tarafından aç bırakılıp ölüme terk edilen bebekler biliyorum hanımefendi. Bu durumda her anneye potansiyel k... Devamını Gör

futboltopu20

kanunları erkeklerin üstünde ceza olarak kullanırsanız kadın erkek eşitliğine göre değil feminizme göre iş yaparsanız böyle ters teper

Ramses the 2nd

Ayda iki kere cocugunu gorebiliyor adam,vah vah ,yine mi magdur olmus kadinlar...