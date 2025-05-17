Kızını Babasıyla Görüşe 43 Dakika Geç Götürdü, Cezaevine Gönderildi
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Kızını avukatına bırakmak zorunda kalan anne Nazlı Zeynep A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mahkeme, Nazlı Zeynep A'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu ne kadar düşmanca bir bakış açısı. Ben annesi tarafından aç bırakılıp ölüme terk edilen bebekler biliyorum hanımefendi. Bu durumda her anneye potansiyel k... Devamını Gör
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