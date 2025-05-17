Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Bakan Şimşek, uygulamanın hayata geçirilmesi için düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek, 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor. Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak' dedi.