Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Vergi denetim süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde atılan yeni adımları duyurdu. Artık sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak.
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Vergi denetim süreçlerinde dijitalleşme dönemin başladığı açıklandı.
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"Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek" diyen Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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