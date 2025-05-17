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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 12:40

Vergi denetim süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde atılan yeni adımları duyurdu. Artık sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak.

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Vergi denetim süreçlerinde dijitalleşme dönemin başladığı açıklandı.

Vergi denetim süreçlerinde dijitalleşme dönemin başladığı açıklandı.

Bakan Şimşek, uygulamanın hayata geçirilmesi için düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek, 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor. Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak' dedi.

"Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek" diyen Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek" diyen Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

'Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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