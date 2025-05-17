Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Adının Geçtiği Listeyi İfşa Etti: "Yolsuzluk, Terörden On Kat Daha Tehlikeli"
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül, bazı sanatçılar hakkında 'Terörsüz Türkiye istemiyor' başlığıyla bir listenin hazırlandığını açıkladı. Bu listede kendi adının olduğunu da belirten ünlü şarkıcı, ''Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, 'yolsuzluk' dedi.
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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, adının geçtiği listeyi ifşa etti.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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