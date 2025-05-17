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Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Adının Geçtiği Listeyi İfşa Etti: "Yolsuzluk, Terörden On Kat Daha Tehlikeli"

Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Adının Geçtiği Listeyi İfşa Etti: "Yolsuzluk, Terörden On Kat Daha Tehlikeli"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 11:49

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül, bazı sanatçılar hakkında 'Terörsüz Türkiye istemiyor' başlığıyla bir listenin hazırlandığını açıkladı. Bu listede kendi adının olduğunu da belirten ünlü şarkıcı, ''Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, 'yolsuzluk' dedi.

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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, adının geçtiği listeyi ifşa etti.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, adının geçtiği listeyi ifşa etti.

Kırmızıgül, 'Terörsüz Türkiye istemiyor” denilerek kendisinin ve bazı sanatçıların bir listede hedef gösterildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi:

''Sanatçılar “terörsüz Türkiye istemiyor” diye bir liste yapmışlar.

Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler…

Ben “Hepimiz kardeşiz” derken,

siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz.

O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk.

Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, “YOLSUZLUK

Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede.

Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok.

Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir.

Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası.

Bugün…

Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor.

Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…

Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak.

Yolsuzluk terörle eş değerdedir.

Şimdi siz de…

Adamsanız,

bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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