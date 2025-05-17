78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de 'showroom' diye tabir edilen 'grill plate' cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.
Yangın, 03.24'te 'grill plate' haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradı. Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangın 03.26'da 'kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı' ve alev rengi de mavileşmeye başladı. Sonrasında da tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşma da aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya sebebiyet verdi.
Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG'nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu.
Binanın yapısal elemanları arasında bulunan 'ahşap lambri ve kaplamalar' da yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklıktan ve ısıdan etkilenirken, pencere camları ani artan ortam sıcaklığının etkisiyle patlayarak gazları bina dışına taşıdı. Bu olay, binanın dış yüzeyinde bulunan ahşap giydirme malzemesini tutuşturarak alevlerin dış cephede yükselmesine yol açtı.
Otelin 'acil durum eylem planının yetersiz olduğu' bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:
'Otel için acil durumlar arasında yangın hususunun da belirlendiği ancak düzenlenen acil durum eylem planının yetersiz olduğu, oluşturulan afet yönetim planında belirlenen yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibinin yetersiz, tecrübesiz, eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu, acil durum eylem planının içerik olarak da yetersiz olduğu, personele otelde yangın eğitimi verilmemesi nedeniyle personelin ne yapacaklarını bilemedikleri aksine otopark ana kapılarını açmaları nedeniyle yangının hızlanmasına neden oldukları, yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulaşan sesli veya görsel bir otomatik uyarının olmadığı, bu nedenle yangına görevli personelin müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır.'
İddianamede, yangın gecesi otel mutfağında dört personelin sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, ardından mutfak bölümünden ayrıldığı, 03.26'da jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitlerine yer verildi.
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