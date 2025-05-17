78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Öte yandan, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir esasa kaydedildi.

İddianameye göre, olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda 'grill plate' isimli elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi.