Danıştay, Yemek Kartlarıyla İlgili Kararını Verdi: SGK Priminden Muaf Oluğu Tescillendi

'Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu.

Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasından dolayı yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığını ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağını açıkça belirtmiştir. Böylece, Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescillemiştir. Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır.'