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Danıştay, Yemek Kartlarıyla İlgili Kararını Verdi: SGK Priminden Muaf Oluğu Tescillendi

Danıştay, Yemek Kartlarıyla İlgili Kararını Verdi: SGK Priminden Muaf Oluğu Tescillendi

SGK Yemek Kartı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 16:44

Yemek kartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Danıştayyemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin çıkan tartışmaya son noktayı koydu. Yemek kartlarından yapılan market alışverişlerinde SGK prim muafiyeti tescillendi.

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Danıştay, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Danıştay, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını açıkladı.

Danıştay'ın nihai kararıyla yardımlar, SGK priminden muaf olduğu tescillendi.

Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu. 

Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasından dolayı yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığını ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağını açıkça belirtmiştir. Böylece, Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescillemiştir. Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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