Danıştay, Yemek Kartlarıyla İlgili Kararını Verdi: SGK Priminden Muaf Oluğu Tescillendi
Yemek kartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin çıkan tartışmaya son noktayı koydu. Yemek kartlarından yapılan market alışverişlerinde SGK prim muafiyeti tescillendi.
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Danıştay, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
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Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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