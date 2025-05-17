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Yeni Keşfin Değeri 30 Milyar Dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Doğal Gaz Bulunduğunu Açıkladı

Yeni Keşfin Değeri 30 Milyar Dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Doğal Gaz Bulunduğunu Açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.05.2025 - 15:16

İstanbul'daki hastane açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Yeni keşfin ekonomik değeri ise 30 milyar dolar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliği taşıyan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliği taşıyan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 

27 Mart günü Göktepe-3 kuyusundaki çalışmalarına başlayan Abdülhamid Han gemisinden iyi haber geldi. 49 günlük sondaj operasyonu sonucunda sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldı.

Müjdeli haberlerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Müjdeli haberlerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu duyurdu.

''Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu'yu ile ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde yeni bir dönemin kapılarını açtık. 'Bulanlar ancak arayanlardır' şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

''Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz Somali'de. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı.

49 günlük sondaj operasyonu sonucunda dün müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık.Konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri 30 milyar dolardır.Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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