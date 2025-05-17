Yeni Keşfin Değeri 30 Milyar Dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Doğal Gaz Bulunduğunu Açıkladı
İstanbul'daki hastane açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Yeni keşfin ekonomik değeri ise 30 milyar dolar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliği taşıyan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müjdeli haberlerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın