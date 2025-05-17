Yeni Keşfin Değeri 30 Milyar Dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Doğal Gaz Bulunduğunu Açıkladı

''Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu'yu ile ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde yeni bir dönemin kapılarını açtık. 'Bulanlar ancak arayanlardır' şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz Somali'de. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı.

49 günlük sondaj operasyonu sonucunda dün müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık.Konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri 30 milyar dolardır.Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak.''