Gazeteci, Bahçeli'yi ''Nobel Ödülü'ne Layık'' Buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uçakta 'Lozan' Açıklaması
PKK'nın fesih açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen 'Lozan' tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım. Sizler duydunuz mu benden?' dedi.
Uçaktaki gazetecilerden birinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ''Nobel Ödülü'ne layık'' bulması dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir diğer gazeteci ise Erdoğan'a "Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte 50 yıllık bir kabusu bitirdiniz. Bu, aslında Nobel Barış Ödülü gerektiren bir adım, bir devrim. Çünkü PKK, tarihinde ilk kez, fesih ile birlikte, silah bıraktığını açıkladı. Bundan sonra beklenti ya da beklentilerimiz ne olacak? Tam olarak ne olduğunda biz 'tamam işte oldu' diyeceğiz?" diye sordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın