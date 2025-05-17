Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Koylarında Müziği Yasakladı

Bu yasağın özel bir sebebi var.

Deniz kaplumbağalarının üreme döneminde gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla, teknelerde müzik yayınına sınırlama getirildi. 15 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar, her akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınması yasaklandı. Bu saatler dışında ise müzik yayını yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan özel izinle yapılabilecek. Kurallara uymayan teknelere idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.