Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Koylarında Müziği Yasakladı
Muğla’nın Göcek bölgesi, Türkiye’nin en popüler mavi yolculuk rotalarından biri olarak biliniyor. Ancak bu yaz Göcek koylarında alışılmış hareketlilik yerini sessizliğe bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede belirli saatlerde müzik yasağı uygulanacağını açıkladı. Kararın, doğal yaşamı ve çevreyi korumak amacıyla alındığı belirtildi. Bu yeni düzenleme tekne turizmini ve eğlence alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.
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Göcek'te bu yaz farklı bir uygulama devreye girecek.
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Yasağın sebebi deniz kaplumbağalarını korumak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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