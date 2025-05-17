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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Koylarında Müziği Yasakladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Koylarında Müziği Yasakladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 18:10

Muğla’nın Göcek bölgesi, Türkiye’nin en popüler mavi yolculuk rotalarından biri olarak biliniyor. Ancak bu yaz Göcek koylarında alışılmış hareketlilik yerini sessizliğe bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede belirli saatlerde müzik yasağı uygulanacağını açıkladı. Kararın, doğal yaşamı ve çevreyi korumak amacıyla alındığı belirtildi. Bu yeni düzenleme tekne turizmini ve eğlence alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.

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Göcek'te bu yaz farklı bir uygulama devreye girecek.

Göcek'te bu yaz farklı bir uygulama devreye girecek.

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından biri olan Göcek koylarında bu yıl diğer yıllara göre farklı bir uygulama görülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yaz Göcek koylarında saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar müzik çalınmasını yasakladı.

Yasağın sebebi deniz kaplumbağalarını korumak.

Yasağın sebebi deniz kaplumbağalarını korumak.

Bu yasağın özel bir sebebi var. 

Deniz kaplumbağalarının üreme döneminde gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla, teknelerde müzik yayınına sınırlama getirildi. 15 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar, her akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınması yasaklandı. Bu saatler dışında ise müzik yayını yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan özel izinle yapılabilecek. Kurallara uymayan teknelere idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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