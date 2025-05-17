"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı
Mümtaz'er Türköne, Alpaslan Türkeş’in “Bir Kürt ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürdüm” sözünü hatırlatarak 'Ben de Kürt olmaya karar verdim' dedi. Bu açıklamasıyla dikkat çeken Türköne, şimdi de soyadını değiştirmesiyle gündeme geldi. Rudaw TV'ye katılan Türköne'ye, programda yeni soyadıyla hitap edildi.
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Mümtaz'er Türköne'nin "Kürt olmaya karar verdim" çıkışı gündem olmuştu.
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Soyadını Kürtöne yaptı.
O anlar yayına böyle yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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