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"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı

"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 19:40 Son Güncelleme: 17.05.2025 - 20:20

Mümtaz'er Türköne, Alpaslan Türkeş’in “Bir Kürt ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürdüm” sözünü hatırlatarak 'Ben de Kürt olmaya karar verdim' dedi. Bu açıklamasıyla dikkat çeken Türköne, şimdi de soyadını değiştirmesiyle gündeme geldi. Rudaw TV'ye katılan Türköne'ye, programda yeni soyadıyla hitap edildi.

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Mümtaz'er Türköne'nin "Kürt olmaya karar verdim" çıkışı gündem olmuştu.

Mümtaz'er Türköne'nin "Kürt olmaya karar verdim" çıkışı gündem olmuştu.

Mümtaz'er Türköne geçtiğimiz hafta yazdığı yazıda Alpaslan Türkeş’in “Bir Kürt ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürdüm” sözünü hatırlatarak 'Ben de Kürt olmaya karar verdim' demişti. Türköne bu kez Rudaw TV'de katıldığı bir yayında yeni soyadını duyurdu.

Soyadını Kürtöne yaptı.

Soyadını Kürtöne yaptı.

Rudaw TV'de bir programa katılan Mümtaz'er Türköne, soyadını Kürtöne olarak değiştirdi. Programda sunucunun Mümtaz'er Kürtöne diyerek seslendiği Türköne, 'Kürt olduğunuzdan beri mutlu musunuz?' sorusunu 'Türkiye'nin barış ortamında olması beni çok mutlu etti. Üzerime düşenleri yapmaya çalışıyorum' ifadeleriyle yanıtladı.

O anlar yayına böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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