"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı

Mümtaz'er Türköne geçtiğimiz hafta yazdığı yazıda Alpaslan Türkeş’in “Bir Kürt ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürdüm” sözünü hatırlatarak 'Ben de Kürt olmaya karar verdim' demişti. Türköne bu kez Rudaw TV'de katıldığı bir yayında yeni soyadını duyurdu.