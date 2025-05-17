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"Gelir misiniz?" Oğlu Kanseri Yenen Babadan Duygulandıran Etkinlik Duyurusu

"Gelir misiniz?" Oğlu Kanseri Yenen Babadan Duygulandıran Etkinlik Duyurusu

kanser
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 18:15

Oğlu kanseri yenen bir baba, TikTok üzerinden yaptığı duyuruyla hepimizi duygulandırdı. Oğlu Ali Asaf'ın kanserle mücadele sürecini TikTok hesabı @aliasafbebekk üzerinden paylaşan baba, oğlunun kanseri yendiğini ve bu yüzden balon uçurmak istediklerini belirterek takipçilerini çağırdı. Söz konusu paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

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Oğlu Ali Asaf'ın kanserle mücadelesini TikTok hesabından paylaşan bir baba, bu defa müjdeli bir haberle geldi.

Oğlu Ali Asaf'ın kanserle mücadelesini TikTok hesabından paylaşan bir baba, bu defa müjdeli bir haberle geldi.

Oğlu Ali Asaf'ın kanseri yendiğini duyuran baba, TikTok hesabı üzerinden oğlunun bir isteğini dile getirdi. Fazla çevreleri olmadığını ve oğlunun kanseri yendikten sonra balon uçurmak istediğini belirten baba, takipçilerine “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor.Gelir misiniz? Sancaktepe Belediyesi önünde, 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da.” yazılı bir paylaşımda bulundu.

Ali Asaf'ın bu isteği viral oldu.

Ali Asaf'ın bu isteği viral oldu.

X'te pek çok haber sayfası Ali Asaf'ın bu isteğini duyururken yüzlerce insan 25 Mayıs günü balon uçurmak için geleceklerini yazdı.

İşte o yanıtlardan bazıları:

İşte o yanıtlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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