"Gelir misiniz?" Oğlu Kanseri Yenen Babadan Duygulandıran Etkinlik Duyurusu
Oğlu kanseri yenen bir baba, TikTok üzerinden yaptığı duyuruyla hepimizi duygulandırdı. Oğlu Ali Asaf'ın kanserle mücadele sürecini TikTok hesabı @aliasafbebekk üzerinden paylaşan baba, oğlunun kanseri yendiğini ve bu yüzden balon uçurmak istediklerini belirterek takipçilerini çağırdı. Söz konusu paylaşıma yüzlerce yorum geldi.
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Oğlu Ali Asaf'ın kanserle mücadelesini TikTok hesabından paylaşan bir baba, bu defa müjdeli bir haberle geldi.
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Ali Asaf'ın bu isteği viral oldu.
İşte o yanıtlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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